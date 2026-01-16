Mendoza da el primer paso para exportar más frutas a China

delegacion china visita mendoza exportacion 2 La comitiva estuvo integrada por técnicos y autoridades del Centro de Investigación de Normas Internacionales de Inspección y Cuarentena y Reglamentos Técnicos (GACC), junto a representantes de las aduanas de Shanghái y de Shenyang.

Durante las recorridas, los técnicos chinos manifestaron especial interés en los procesos sanitarios aplicados en la provincia para el control de plagas, así como en los sistemas de trazabilidad utilizados a lo largo de todo el proceso productivo.

Mendoza ya tiene acuerdos con China

Como antecedente, Mendoza ya logró protocolos fitosanitarios con China para otras producciones, como el caso de las cerezas, y cuenta además con el reconocimiento de área libre de mosca del Mediterráneo para los departamentos del Valle de Uco y del oasis Sur. Este estatus sanitario permite agilizar los procesos comerciales para determinadas producciones y constituye una ventaja para la producción local, tanto en la apertura de nuevos mercados como en la consolidación de los ya existentes.

Gerardo Arribas, encargado del sector Alimentos de ProMendoza, destacó la relevancia de avanzar en este nuevo acuerdo. “Es uno de los mercados más importantes del mundo y nuestros productos son de gran calidad. Desde hace años venimos trabajando de manera conjunta entre el sector público y el privado para alcanzar este objetivo, que nos permitiría llegar a un mercado de 1.400 millones de personas”, señaló.

delegacion china visita mendoza exportacion 5 Uno de los funcionarios de la delegación de China.

Remarcó además que la apertura del mercado chino generaría nuevas oportunidades comerciales, especialmente para la ciruela deshidratada o industrial, conocida como D’Agen, que podría comercializarse también como fruta fresca.

Según explicó, hay alrededor de 2.500 productores de ciruela y durazno en Mendoza, de los cuales solo 50 exportan.

"Si se concreta este acuerdo, será necesario incrementar la producción, por lo que el beneficio alcanzará no solo a quienes hoy exportan, sino a todo el sector”, agregó.

Una de las empresas que recorrieron fue Brulinda

Una de las empresas mendocinas que recorrieron fue Brulinda. Su titular, Armando Brunetti, indicó: “Es muy importante abrir mercados, especialmente si son tan grandes como lo es China. Este miércoles realizaron una primera inspección para que vean de qué manera trabajamos. Creemos que Mendoza tiene todo el potencial para poder cumplir con este mercado. Les mostramos duraznos, nectarines y ciruelas procesándose".

delegacion china visita mendoza exportacion 4 Ambas delegaciones juntas en Brulinda.

"Los técnicos pudieron ver todo el proceso, desde que ingresa la mercadería al empaque, el embalaje y el enfriamiento, que permiten que nuestra fruta pueda llevar a miles de kilómetros de distancia en perfectas condiciones”, continuó.

Los protocolos fitosanitarios contemplan un conjunto de requisitos técnicos y sanitarios, gestionados por el Senasa, destinados a garantizar que los productos agrícolas argentinos no introduzcan plagas en otros mercados, de acuerdo a lo que explicaron desde el Gobierno.

Estos protocolos incluyen inspecciones, certificaciones y tratamientos específicos, como procesos de frío o industrialización, y son revisados y actualizados periódicamente mediante análisis de riesgo y visitas técnicas entre ambos países, con el objetivo de asegurar la inocuidad y el cumplimiento de las normas.