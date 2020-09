Mendoza en alerta ante la falta de trabajadores golondrinas

Cada año, Mendoza recibe entre 12.000 y 15.000 cosechadores. La mayoría provienen de Salta, Jujuy y Tucumán y su llegada a Mendoza parece más que complicada para este año.

"Se van a necesitar entre 12.000 y 15.000 trabajadores golondrinas contando todo el período, desde el inicio de la cosecha con ajo y cereza y termina con la uva y frutos secos como la nuez", explicó el titular de la Federación Económica de Mendoza, Alberto Carleti.

"Normalmente, a fines de octubre o principios de noviembre comienzan a llegar los cosechadores y se produce le llegada de toda ese gente entre noviembre y diciembre que es cuando comienza la mayor actividad", explicó Carleti.

El empresario señaló que la provincia de Mendoza ya comenzó a trabajar sobre los protocolos necesarios pero que hay temas que dependen del gobierno nacional.

"Hay que pensar en lo que sucede en las fincas y en los empaques. El año pasado tuvimos la suerte de que lo trabajamos fuera de la época de pandemia, las restricciones vinieron cuando estábamos finalizando la cosecha de uva", adujo Carleti a Radio Nihuil.

El otro problema que se avizora para la cosecha es algo que viene ocurriendo hace años y que tiene que ver con los planes sociales.

"Se viene pidiendo que los beneficios sociales que tienen los trabajadores golondrinas no se interrumpan sino que sea un beneficio adicional, porque sino estos beneficios conspiran, ya que las personas no se quieren registrar para no perderlos", manifestó.