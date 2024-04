Melconian desaconsejó tomar los créditos hipotecarios UVA que ofrecen tres bancos

Melconian dijo que "no hay ninguna chance de sostenerlos en esta inestabilidad" y recordó que cuando estuvo al frente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri: "A mí ya me tocó decir que no de la mano del que era presidente del Banco Central y presionado por el presidente Macri, con semejante inflación, le tuve que decir que no a créditos hipotecarios basados en expectativas".

"Acá la esperanza, el desarrollo, el crecimiento pasan por otro lado, en explicitar el programa maestro, en mostrar quién lo va a hacer, en tener alineamiento, en cubrir las estructuras", cerró al respecto, desincentivando la toma de créditos debido a las altas expectativas positivas del mercado en el Gobierno, pero que aún no pueden confirmarse.