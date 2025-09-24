Inicio Economía dólar
Más entusiasmo: con riesgo país de 900, el dólar perdió $25 y volvió a su precio de hace un mes

El dólar oficial llegó a $1.360 y el dólar blue a $1.405. El riesgo país perdió 100 puntos y las acciones subieron en una jornada eufórica de los mercados

Miguel Ángel Flores
Miguel Ángel Flores
El dólar oficial, principal termómetro de los mercados, volvió a caer este martes. Al perder $25 tocó los $1.360 para la venta y acumuló un descenso de $70 en dos jornadas. Además, el riesgo país siguió desinflándose y perforó los 1.000 puntos alcanzados el lunes, en otra muestra del optimismo por parte de los mercados con Argentina.

Con el desplome de casi 6% hasta ahora, el tipo de cambio oficial ya equiparó su valor del 27 de agosto, antes del sube y baja previo a la escalada que lo llevó al récord este mes. Es otra señal de la confianza recuperada por los mercados desde que el gobierno consiguió respaldo de Estados Unidos para controlar la volatilidad.

Para los analistas, el swap por U$S20.000 millones confirmado por parte del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, junto al préstamo y la compra de los bonos supeditados a un triunfo en las elecciones del 26 de octubre sirvieron para seguir calmando las turbulentas aguas.

En ese contexto, el dólar blue también bajó otro escalón. Fueron $5, para terminar vendiéndose a $1.405, aunque en Mendoza llegó a tocar los $1.410.

Detrás de un dólar y riesgo país en baja, las acciones rebotaron fuerte gracias a la renovada confianza de los mercados en el gobierno

Caídas generalizadas del dólar

La euforia de los mercados quedó evidenciada en todas las cotizaciones, que cayeron 2,5% en promedio durante la rueda del miércoles.

En los bancos, el dólar incluso perdió hasta $45, aunque hubo pizarras que lo ofrecieron por $1.370 para la venta (ICBC, Santander, Credicoop, BBVA).

Por su parte, el dólar mayorista, el verdadero téster de las bandas cambiarias, también retrocedió por segunda jornada consecutiva. Y al cerrar a $1.337, siguió despegándose de la banda máxima que se actualizó $0,50 ($1.477,77) y ya escaló $11 en lo que va de septiembre.

En el caso de los financieros, el dólar MEP registró la mayor caída, con 2,3%, hasta cerrar a $1.373,31. A su vez, el dólar CCL (Contado con Liquidación) llegó a $1.411,60, tras una merma de 1,57%.

Asimismo, el dólar tarjeta tocó los $1.787,55 (con el recargo del 30%), producto de un retroceso de 1,5%.

Acciones y bonos en alza

También el mercado bursátil con su comportamiento explicó la caída de 100 puntos del riesgo país. En la víspera (martes) había bajado a 1.000 puntos básicos, y este miércoles perdió 12% para situarse en los 900.

El Merval cerró este martes con una suba de 1,54% ubicado en 1.843.318,50. Fue al cabo de un panel líder mayormente positivo, en el que se destacaron las subas de Transener (13,49%), Metrogas (8,12%) y Central Puerto (7,10%).

Los ADR tuvieron una jornada positiva, con principales ganancias de Grupo Financiero Galicia (5,14%), Irsa (4,51%) y Banco Macro (3,09%).

Por su parte, los bonos operaron con tendencia al alza, ya que el AL30 registró una suba de 2,64% y el AL35 una suba de 2,42%.

