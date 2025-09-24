El mercado lo aplaude: los bancos confirmaron el precio del dólar este jueves 25 de septiembre

Dolar, cotizacion, bancos

A cuánto se venderá el dólar en cada banco el jueves 25 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este jueves 25 de septiembre:

Banco Nación: $1.360

Banco Galicia: $1.365

Banco ICBC: $1.370

Banco BBVA: $1.370

Banco Supervielle: $1.366

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.375

Banco Patagonia: $1.385

Banco Hipotecario: $1.360

Banco Santander: $1.370

Brubank: $1.370

Banco Credicoop: $1.370

Banco Macro: $1.370

Banco Piano: $1.365

Qué hacer con los dólares comprados en bancos

En caso de ser uno de los tantos ahorristas que prefieren comprar dólares y guardarlos en el banco, hay diferentes opciones que se puede aprovechar para generar más dinero en las cajas de ahorro.

Entre las opciones que ofrecen algunos bancos se encuentra el plazo fijo en dólares. En tanto, otros dan la opción de cuentas remuneradas, que generan intereses diarios, aunque el porcentaje es menor al plazo fijo.

Una opción más arriesgada es invertir en bonos o acciones. En ese sentido, es muy importante el perfil de inversor que hacen algunos bancos y la asesoría que ofrecen a la hora de invertir los dólares que uno posee.