El mercado lo aplaude: los bancos confirmaron el precio del dólar este jueves 25 de septiembre

Daniel Calivares
El dólar volvió a bajar y los bancos más importantes de Argentina le adelantaron al Banco Central cuál será el precio de venta que tendrá la moneda norteamericana, este jueves 25 de septiembre, cuando inicien las operaciones bancarias.

A diferencia de la semana pasada, cuando el dólar llegó a $1.500, el presente es mucho más tranquilo para el Banco Central, ya que la cotización del dólar bajó más de $150 con respecto al viernes pasado y se ha alejado de la franja superior.

En ese sentido, en el Banco Nación, una de las principales entidades, ya se conoció que el precio del dólar para este jueves 25 de septiembre será de $1.360, aunque las demás entidades lo pueden tener por encima o por debajo de ese valor.

A cuánto se venderá el dólar en cada banco el jueves 25 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este jueves 25 de septiembre:

  • Banco Nación: $1.360
  • Banco Galicia: $1.365
  • Banco ICBC: $1.370
  • Banco BBVA: $1.370
  • Banco Supervielle: $1.366
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.375
  • Banco Patagonia: $1.385
  • Banco Hipotecario: $1.360
  • Banco Santander: $1.370
  • Brubank: $1.370
  • Banco Credicoop: $1.370
  • Banco Macro: $1.370
  • Banco Piano: $1.365
Qué hacer con los dólares comprados en bancos

En caso de ser uno de los tantos ahorristas que prefieren comprar dólares y guardarlos en el banco, hay diferentes opciones que se puede aprovechar para generar más dinero en las cajas de ahorro.

Entre las opciones que ofrecen algunos bancos se encuentra el plazo fijo en dólares. En tanto, otros dan la opción de cuentas remuneradas, que generan intereses diarios, aunque el porcentaje es menor al plazo fijo.

Una opción más arriesgada es invertir en bonos o acciones. En ese sentido, es muy importante el perfil de inversor que hacen algunos bancos y la asesoría que ofrecen a la hora de invertir los dólares que uno posee.

