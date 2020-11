Como ocurrió con el abrupto fin de la cosecha en marzo, se repiten ahora los problemas con los trabajadores golondrina que en aquella oportunidad no lograban salir de la provincia para retornar a sus lugares de origen y ahora no consiguen la autorización para ingresar a Mendoza a trabajar. Y mientras ello ocurre están varados en la ruta, en el límite entre San Juan y Mendoza en condiciones precarias. Son cerca de 100 -al menos hasta este martes por la tarde- las personas en esta situación, en la que están involucradas familias enteras, con mujeres y niños.