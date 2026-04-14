Luis Caputo vaticinó un cambio de era: "No se coman la curva, este modelo no va a cambiar"

"A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación muy importante", afirmó. Según el funcionario, la inflación ya tiene "certificado de defunción" y su desaparición definitiva dependerá de la velocidad con la que se recupere la demanda de dinero y la confianza en el peso.

Milei, un activo para las inversiones

Luis Caputo no escatimó en elogios hacia el Presidente de la Nación, vinculando directamente la figura del mandatario con la llegada de capitales extranjeros. "Javier Milei es hoy uno de los tres líderes más importantes del mundo", sentenció el ministro, subrayando que la fascinación que despierta el caso argentino en el exterior funciona como un "atajo" para atraer inversiones que antes eran esquivas.

Para el titular de Economía, este liderazgo es la garantía de que el superávit fiscal y la disciplina monetaria no se negociarán, independientemente de las presiones políticas.

Un pronóstico ambicioso: "Los mejores 18 meses"

Cerrando su exposición, Luis Caputo lanzó una frase que rápidamente se volvió el eje de la jornada: "Los próximos 18 a 20 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en su historia".

El ministro fundamentó esta visión en la normalización de las variables macroeconómicas y el inicio de un proceso de desinflación acompañado de mayor crecimiento. "La Argentina será el país que más crecerá en los próximos 30 años", concluyó, instando a los presentes a apostar por el país en este nuevo escenario.

Los ejes de la presentación

Inflación: pronosticó una caída sensible a partir del dato de abril.

pronosticó una caída sensible a partir del dato de abril. Crecimiento: aseguró que no hay un "trade-off" entre bajar la inflación y crecer.

aseguró que no hay un "trade-off" entre bajar la inflación y crecer. Liderazgo: destacó el impacto global de Milei como motor de confianza para los mercados.

destacó el impacto global de Milei como motor de confianza para los mercados. Seguridad jurídica: prometió que las reglas de juego actuales se mantendrán en el largo plazo.