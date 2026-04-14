El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de abrir este martes el AmCham Summit 2026, el evento que reúne a los principales líderes de las empresas estadounidenses en el país. Con un discurso cargado de optimismo, el titular del Palacio de Hacienda buscó llevar tranquilidad al sector privado y ratificó el rumbo del programa económico, al que calificó como un "cambio de era" para la Argentina.
Luis Caputo vaticinó un cambio de era: "No se coman la curva, este modelo no va a cambiar"
Luis Caputo defendió el superávit fiscal. Afirmó que Argentina se encamina a ser el país con mayor expansión económica en las próximas décadas
"No se coman la curva, este modelo no va a cambiar", disparó Luis Caputo ante un auditorio colmado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El ministro aseguró que el país ha entrado en un ciclo de estabilidad que permitirá un crecimiento sostenido tras décadas de estancamiento.
Inflación: el "certificado de defunción"
Uno de los puntos que mayor expectativa generó entre los empresarios fue la proyección sobre el índice de precios. Tras admitir que el dato de marzo (que se conocerá este martes) se ubicará por encima del 3%, Caputo adelantó un cambio de tendencia inminente.
"A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación muy importante", afirmó. Según el funcionario, la inflación ya tiene "certificado de defunción" y su desaparición definitiva dependerá de la velocidad con la que se recupere la demanda de dinero y la confianza en el peso.
Milei, un activo para las inversiones
Luis Caputo no escatimó en elogios hacia el Presidente de la Nación, vinculando directamente la figura del mandatario con la llegada de capitales extranjeros. "Javier Milei es hoy uno de los tres líderes más importantes del mundo", sentenció el ministro, subrayando que la fascinación que despierta el caso argentino en el exterior funciona como un "atajo" para atraer inversiones que antes eran esquivas.
Para el titular de Economía, este liderazgo es la garantía de que el superávit fiscal y la disciplina monetaria no se negociarán, independientemente de las presiones políticas.
Un pronóstico ambicioso: "Los mejores 18 meses"
Cerrando su exposición, Luis Caputo lanzó una frase que rápidamente se volvió el eje de la jornada: "Los próximos 18 a 20 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en su historia".
El ministro fundamentó esta visión en la normalización de las variables macroeconómicas y el inicio de un proceso de desinflación acompañado de mayor crecimiento. "La Argentina será el país que más crecerá en los próximos 30 años", concluyó, instando a los presentes a apostar por el país en este nuevo escenario.
Los ejes de la presentación
- Inflación: pronosticó una caída sensible a partir del dato de abril.
- Crecimiento: aseguró que no hay un "trade-off" entre bajar la inflación y crecer.
- Liderazgo: destacó el impacto global de Milei como motor de confianza para los mercados.
- Seguridad jurídica: prometió que las reglas de juego actuales se mantendrán en el largo plazo.