Los ocho puntos con los que la COVIAR presiona a Sergio Massa por cambios en el dólar agro

La nota del pedido de audiencia entró a mediados de mayo al Ministerio de Economía y hasta el momento no ha habido respuesta pero González advirtió, en diálogo con Conexión Agro por radio Nihuil, que en estos días podría darse: "Cuanto antes logremos la reunión sería importante para acercar ideas".

En aquella misiva, la COVIAR señaló ocho causas principales por las que los bodegueros creen que el sistema no ha sido eficiente para el sector. Entre ellas, destacó que se estableció un dólar fijo, la obligación de entrar al programa Precios Justos y la corta ventana de tiempo de vigencia del dólar diferencial.

Las dificultades que hicieron fracasar el dólar vino

Mario González contó en Nihuil que la COVIAR, uno de los impulsores de un dólar diferencial para la vitivinicultura, esperó "30 días prudenciales para ver cómo funcionaba" y hacer una evaluación. Las conclusiones no fueron buenas: "Al principio las empresas no podían adherir y después se les planteaba la complicación respecto de los topes impuestos para la venta en el mercado interno", resumió.

"Cuando se anunció esta idea, planteamos dos temas clave: primero, que no fuera fijo el tipo de cambio porque veíamos que la variabilidad era fuerte y cualquier medida estática iba a traer inconvenientes", recordó González. "Y segundo, de precios justos", agregó sobre las dificultades.

La situación es compleja y difícilmente, a esta altura, encuentre una solución convincente para los empresarios pero la COVIAR no quiere dejar de intentarlo: "Queremos explicar la dinámica de la vitivinicultura porque para nosotros es más importante el mercado interno que el externo: no es que por tener un dólar diferencial uno decida vender grandes volúmenes afuera y pueda desabastecer el mercado interno".

"Conseguir un cliente en el exterior es difícil y lleva muchos meses", agregó. "Lo que queríamos era no perder la competititvidad", advirtió. Lo que buscan, entonces, es que la Nación entienda esa dinámica para dejar de exigirle al bodeguero la incorporación a Precios Justos en un contexto inflacionario como el de hoy: "No se puede pensar que alguien va a querer entrar con un 2% de tope cuando la inflación es de más del 8%".

"Es muy probable que sea muy difícil lograr un cambio pero no podemos dejar de buscar alternativas de solución para que las caídas en el mercado externo no nos sigan dando los números que tenemos mes a mes", dijo con preocupación el riojano.

"Sabíamos que tener un tipo de cambio diferencial no sería la solución definitiva pero sí creíamos que podía ser un aliciente si se daba como lo veníamos trabajando durante todo este tiempo, incluso con la secretaría de Agricultura y de Comercio", analizó. Sin embargo, todo aquello no pasó: "Al final, a la hora de la ejecución no se tomaron los mejores criterios en el último tramo y nos dejaron complicados para poder acceder al programa".

El porcentaje de adhesión del sector vitivinícola es muy bajo, según el relevamiento realizado por la COVIAR consultando con la Nación y las propias bodegas, mano a mano. "Algunas se han sumado pero son muy pocas y aún no ven resultados", dijo.

El duro presente del sector exportador y las ocho causas para no liquidar con el dólar agro

En la carta a Sergio Massa, el presidente de la COVIAR es preciso al plantear el presente exportador del sector: "En términos de volumen, todos los productos vitivinícolas registraron bajas en sus exportaciones en 2022 respecto a 2021; -11% en vinos fraccionados, -42% en vinos a granel, -23% en jugo concentrado de uva, -17% en pasa de uva y -23% en uva de mesa, y en los cuatro primeros meses de 2023, la caída continúa con registros negativos para el vino fraccionado en volumen (-21%) y el vino a granel (-26%) en relación a los mismos meses de 2022, y el jugo concentrado de uva marca una baja de 60%".

Agrega además su preocupación por "las dificultades que están teniendo las empresas vitivinícolas para obtener las autorizaciones de pagos de servicios en el mercado exterior (SIRASE) lo que provocaría la imposibilidad de seguir actuando en los mercados externos".

Y resume en ocho principales causas el porqué los establecimienots vitivinícolas no accedieron al Programa de Incremento Exportador: