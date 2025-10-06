Los números de Vinexpo Explorer, la ronda de negocios que reposiciona a Mendoza en el mapa del vino

Son ejecutivos de grandes cadenas de supermercados y distribuidores que harán networking con sus contrapartes locales en distintos momentos: primero con entrevistas en Espacio Arizu, y luego con nuevos contactos en distintas bodegas, que a su vez hicieron su aporte para facilitar la realización de Vinexpo.

image Principales indicadores que Vinexposium, la organizadora de Vinexpo Explorer, muestra a los importadores sobre la Mendoza vitivinícola

Vinexpo Explorer, en números

Durante las 4 jornadas se van a concretar más de 500 reuniones de negocios. Dato relevante si se tiene en cuenta que Vinexpo se organizó en sólo 8 meses, desde que Cornejo cerró un acuerdo con Vinexposium en París.

El “matcheo” entre bodegas y compradores diseñado por Promendoza seguirá durante cuatro días con almuerzos y cenas en busca de sellar tratos, a razón de 4 por día con grupos de 20 importadores en distintas bodegas.

Es el conocido B2B (Bussiness To Bussiness), el capítulo dedicado a cerrar negocios, ni más ni menos que el corazón de esta Vinexpo Explorer, a la cual los importadores llegan con una radiografía de lo que significa la industria del vino mendocina.

Tanto en Promendoza como en el Ejecutivo provincial se entusiasman con lo que le deje Vinexpo a Mendoza. El interés está: de hecho, ya en junio se había inscripto casi el 80% de las bodegas que participarán de las rondas de negocios.

Sponsoreo y dólares

Pero hacerlo posible no dependió sólo de la voluntad del Gobierno. Otra punta relevante de esta primera Vinexpo Explorer en Mendoza es que además del apoyo de la Provincia a Vinexposium, dueño de la marca, hay financiamiento privado.

Por un lado, el hotel Hilton ganó la compulsa para alojar a los 80 importadores. Y por otro, empresas energéticas como Emesa y proveedoras de insumos vitivinícolas se sumaron como sponsors.

Pero también las bodegas aportaron de entre u$s 5.000 y hasta u$s 20.000 para asegurarse el “host”, o sea, poder organizar las comidas de negocios e incluso alojar a los visitantes.

La expectativa por Vinexpo Explorer es grande, tanto en su carácter de vidriera de la Mendoza vitivinícola como por la apuesta a reposicionar al vino argentino en el mundo. El tiempo dirá si los resultados cosechados justificaron la apuesta.