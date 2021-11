Los bancos privados no implementarían la caja de ahorro para dólar turista

Según lo dispuesto por el Banco Central, cada turista podrá abrir una caja de ahorro para vender sus dólares a un valor de $180, muy por encima de los $105 que cuesta el dólar oficial sin impuestos. Aunque en realidad tampoco son $180 ya que con las comisiones cada turista recibiría $175 por dólar. Si bien, en esa cuenta el beneficio para el turista es notable, se vuelve en contra cuando un arbolito se los compra a $192 o $193. Esa misma cuenta hacen los bancos privados para considerar que es demasiada la inversión que deberían hacer y poco seguro obtener una rentabilidad.

"Es un quilombo chino, mucho esfuerzo para desarrollarlo y no le vemos ninguna perspectiva de negocio, muy complicado, no va a funcionar, no tiene ningún sentido", revelan los banqueros.

Según la cuenta que hacen los bancos, para poder implementar el sistema de caja de ahorros para turistas, cada entidad debería desembolsar entre $2 y $3 millones.

"No podés aparecer y meter algo en el medio porque ya está todo programado, nunca ganamos plata con el cambio de dólar con este cepo. Sabemos que no va a haber ninguna rentabilidad, menos con el dólar, si fuera con otra moneda todavía, pero así no le vemos ninguna aplicación, los turistas cambian en los hoteles, en las casas de cambio, en la calle", concluyeron.

Ante esta situación, el plan del Banco Central solamente se implementaría en bancos públicos.

Fuente: El Cronista