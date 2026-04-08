Los bancos confirmaron el precio que tendrá el dólar el jueves 9 de abril

Luego de una semana corta en la que, sin embargo, el dólar tuvo varios movimientos en su precio, las entidades registraron un descenso y le confirmaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio de la moneda norteamericana cuando se habiliten todas las operaciones cambiarias para el público en general este jueves.

En tanto, en las cuevas también se confirmó cuál será el precio del dólar blue, que después de varias semanas costará menos que el dólar oficial. Esto se debe a que los arbolitos lo venderán a un precio de $1.390 contra los $1.410 del Banco Nación, mientras que otras entidades incluso lo comercializarán a un precio más alto.