Los bancos confirmaron el precio del dólar para este viernes 27 de marzo tras una nueva baja

Tras una nueva baja, los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar este viernes 27 de marzo en cada una de las entidades, una vez que se hayan habilitado las operaciones cambiarias.
Este jueves, el dólar tuvo una nueva baja y se ubicó por debajo de los $1.400. Esto fue clave para determinar cuál será el precio del dólar este viernes 27 de marzo, cuando los bancos abran sus puertas y se habilite la atención al público en general.
Pero la baja en el precio del dólar oficial no repercutió de la misma manera en el dólar blue, ya que este subió su valor e hizo que la brecha entre la moneda norteamericana en los bancos y en las cuevas se acrecentara.
El precio del dólar este viernes 27 de marzo en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este viernes 27 de marzo será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias:
- Banco Nación: $1.390
- Banco Galicia: $1.390
- Banco ICBC: $1.395
- Banco BBVA: $1.395
- Banco Supervielle: $1.393
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.390
- Banco Patagonia: $1.395
- Banco Hipotecario: $1.390
- Banco Santander: $1.395
- Brubank: $1.390
- Banco Credicoop: $1.395
- Banco Macro: $1.400
- Banco Piano: $1.400
- Banco de Comercio: $1.390
El dólar blue subió a diferencia del oficial
Mientras el dólar oficial bajó su precio en los bancos, la moneda paralela hizo el movimiento contrario y tuvo una leve suba, pero que sirvió para acrecentar la diferencia entre ambos tipos de moneda.
Según lo confirmado por el sitio DolarHoy, la moneda paralela creció de $1.420 a $1.425, llevando a que la brecha entre ambas sea de $35.