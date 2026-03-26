Los bancos confirmaron el precio del dólar para este viernes 27 de marzo tras una nueva baja

Este jueves, el dólar tuvo una nueva baja y se ubicó por debajo de los $1.400. Esto fue clave para determinar cuál será el precio del dólar este viernes 27 de marzo, cuando los bancos abran sus puertas y se habilite la atención al público en general.

Pero la baja en el precio del dólar oficial no repercutió de la misma manera en el dólar blue, ya que este subió su valor e hizo que la brecha entre la moneda norteamericana en los bancos y en las cuevas se acrecentara.