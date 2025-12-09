Las empresas definieron de cuánto serán los aumentos de sueldo en el 2026

De hecho, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que hace el Banco Central, anticipó una inflación para el 2026 del 19,6% y la consultora Latin Focus del 23,9% para el 2026.

Industrias metalúrgicas.jpeg Las empresas definieron de cuánto será el aumento salarial en el 2026.

Mayor previsión de aumentos salariales

El informe de Mercer detalla que un tercio (34%) de las empresas evalúa terminar el año con cuatro aumentos aplicados. Con respecto al 2026, la mayoría(36%) estima aplicar dos aumentos y un 29% cuatro o más.

También se observa una mayor previsibilidad con respecto al 2023 y 2024, en donde la inflación anual alcanzó el 211% y 118%, respectivamente.

Las proyecciones para el año entrante prevén mayor estabilización e incrementos salariales situados en línea con la inflación esperada.

A su vez, las industrias de Medios y Entretenimiento, Biotecnología, Dispositivos y Equipos Médicos, Bancos, Farmacéutica y High Tech aparecen como las de mayores aumentos para el 2025 (32% anual). En tanto, las fintech quedaron por debajo, con estimaciones de 26% en cuanto a incrementos salariales.

"El relevamiento TISA refleja la tendencia de las compañías a adoptar una postura prudente, con incrementos salariales que acompañan la inflación esperada y estrategias de compensación más diversificadas para retener talento" señaló Inés García Toscano, gerente de Career & Rewards de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay.