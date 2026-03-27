Las acciones subieron tras el fallo a favor de YPF pero los bonos soberanos cayeron

YPF: se coronó como la estrella de la rueda con un salto del 6,6% .

Edenor: escoltó la suba con el 6,5% .

TGS: ganó el 3,6% .

La nota negativa: el Banco de Valores, que retrocedió el 2%.

petroleo ypf El gobierno nacional celebró el fallo judicial de Estados Unidos a favor de YPF ya que se evita el pago de más de U$S16.000 millones.

Wall Street: los ADRs acompañaron la tendencia

En Nueva York, los certificados de acciones argentinas (ADRs) también operaron mayoritariamente en verde. YPF escaló el 4,5%, seguida de cerca por Edenor (+4,3%) y TGS (+2,7%).

En la vereda opuesta, Telecom e IRSA mostraron debilidad con caídas superiores al 2%.

Este viernes, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos resolvió a favor de Argentina en la causa por la expropiación de YPF y dejó sin efecto la condena de más de US$16.000 millones por la expropiación de la compañía, aunque aún resta la instancia de la Corte Suprema.

La contracara: bonos en rojo y riesgo país en alza

A contramano de la alegría bursátil, los bonos soberanos sufrieron una toma de ganancias y cayeron en toda la curva.

Los títulos más castigados fueron el Bonar 2035, el Bonar 2038 y el Global 2041, con bajas de hasta el 1%.

Esta caída de los títulos públicos impactó directamente en el indicador que elabora el JP Morgan: el Riesgo País saltó el 3,4%, ubicándose en los 605 puntos básicos.

De esta manera, el indicador cierra la semana con un avance acumulado de 28 puntos, reflejando que los inversores de renta fija aún mantienen cautela pese a las buenas noticias judiciales de la petrolera estatal YPF.