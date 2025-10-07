La segunda helada de la semana volvió a afectar a frutales y viñedos de Valle de Uco y el Sur

Ya con frutos formados, al igual que durante la noche del domingo al lunes la helada quemó parte de la producción de ciruelos tardíos, cerezos, durazno y damasco. Y en menor medida vid, en plena brotación, y también almendros y nogales, aunque en ésta época tienen una resistencia media a los daños ocasionados por el frío extemporáneo.

image

Heladas de hasta 4 horas

Otro factor fue la duración de las heladas, de hasta 4 horas inclusive, que incidirá en la evaluación final, porque, se sabe, pasada la helada la planta “se sigue quemando” y el efecto no se observa de inmediato.

"En Valle de Uco las temperaturas llegaron -2°C a -3°C, nuevamente al este y sur del Oasis. Teniendo en cuenta el estadío fenológico de alta sensibilidad de las plantas, es posible que se hayan generado daños y los cultivos a evaluar son frutales de carozo tardío como cereza y durazno, y la vid", señaló el reporte de la red de estaciones meteorológicas.

Respecto a la superficie cultivada en el Sur provincial, los radares señalaron temperaturas de riesgo en zonas bajas en el límite de San Rafael y General Alvear. Una región en la que se había detectado la temperatura más baja de la víspera (-5,6°C), nuevamente en el distrito Villa Atuel.

Probables daños también en el Este

En las próximas dos semanas, también a partir del monitoreo de daños de los mismos productores, técnicos de Contingencias saldrán a campo a terminar de chequear el grado de afectación.

Más allá del oasis Centro y Sur, la evaluación también tomará el efecto de heladas en el Oasis Norte y Este donde "no se descarta posibles casos especiales en propiedades aisladas o en terrenos bajos".

Luego de una primera recorrida por las zonas afectadas, técnicos de Contingencias Climáticas advierten que habrá que esperar 1 o 2 semanas para realizar evaluaciones a campo y determinar la magnitud real de las pérdidas.

Asimismo, aconsejan a productores hacer sus propias observaciones durante los próximos 10 días, clave para denunciar daños por las heladas y acceder al Fondo Compensador Agrícola cuando corresponda.