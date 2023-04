La Pan American Silver, que adquirió una mina de oro en Mendoza, cotizará en Wall Street

Con mil millones de dólares pagados en efectivo, más 37,1 millones en acciones de dos empresas distintas (la Agnico Eagle y la propia Pan American), se saldó el traspaso de todos los proyectos que Yamana tenía en la región, y por lo tanto en la Argentina.

Oro.jpg Pan American adquirió el yacimiento Don Sixto, en Malargüe para explotar una mina de oro.

Esto le permitió a Pan American sumar en la Argentina a los proyectos de oro Cerro Moro en Santa Cruz y Mara en Catamarca.

La adquisición completa se concretó el 31 de marzo, según detallaron las compañías. Tras el anuncio, Pan American Silver informó que comenzará a cotizar en Bolsa de Valores de Nueva York a partir del próximo 18 de abril, según consignó el sitio especializado Econo Journal.

La transacción le permitió a Pan American adquirir la mina de oro Cerro Moro en la provincia de Santa Cruz, que inició la producción en 2018 y es uno de los 12 desarrollo auríferos en operación comercial del país. Además, se hizo del 56,25% y la operación del megaproyecto de cobre (Minera Agua Rica Alumbrera) en Catamarca, que está en la etapa de exploración avanzada. eEl otro 43,75% del proyecto MARA lo posee la suiza Glencore.

Minera-Agua-Rica-Alumbrera-MARA.jpg La minera MARA, de Catamarca, también es propiedad de Pan American Silver.

Entre los principales productores metaleros en Latinoamérica

Pan American (PAS) se convirtió en uno de los principales productores de metales de América Latina al adquirir también la mina de oro y plata El Peñón y la operación aurífera de Minera Florida en Chile y otros proyectos en distintas etapas en México, Bolivia, Perú, Brasil, Guatemala y Canadá.

Los nuevos activos de PAS en la Argentina no son un dato menor ya que en los últimos años no pudo desembarcar en el megaproyecto de plata Navidad en Chubut, que tuvo varios idas y vueltas con la habilitación de la actividad minera en la región de la Meseta en esa provincia.Iba a invertir US$ 1.300 millones, pero el gobierno y la legislatura provincial nunca dieron el visto bueno definitivo y en agosto del año pasado la minera definió abandonar la operación.

Pan American en Wall Street

mina de oro.jpg La mina Don Sixto en Malargüe.

Sobre el ingreso del 18 de abril a la Bolsa de Valores de Nueva York, Michael Steinmann, presidente y director Ejecutivo de Pan American Silver, señaló que "luego de nuestra transacción transformadora con Yamana Gold, que aumenta significativamente la escala de nuestras operaciones de plata y oro en América Latina, nos complace unirnos a nuestros pares de la industria en la Bolsa de Nueva York".

El directivo agregó: "Creemos que la plataforma proporciona a Pan American la presencia necesaria en los mercados de capitales para respaldar a nuestra empresa en crecimiento".

La minera destacó que sus acciones continuarán cotizando en el NASDAQ Global Select Market hasta el cierre del mercado el 17 de abril y que la cotización en la Bolsa de Valores de Toronto no sufrirá modificaciones.

John Tuttle, vicepresidente de NYSE Group, indicó que “estamos encantados de darle la bienvenida a nuestra comunidad NYSE de compañías mineras de clase mundial a Pan American Silver, un productor líder de metales preciosos en América. Esperamos trabajar con la empresa con sede en Vancouver durante muchos años más”.

Fuentes: Econo Journal y archivo Diario UNO