La morosidad y las deudas de las familias es la más alta en 15 años por tarjetas y préstamos

La morosidad en los créditos a familias alcanzó un nuevo récord en los últimos 15 años, escalando al 5,7% en julio, la cifra más alta desde que el Banco Central (BCRA) comenzó a registrar la serie en enero de 2010.
Se trata del noveno mes consecutivo en que se incrementa la morosidad y se dio en un mes marcado por la volatilidad de las tasas de interés y un freno en los créditos al sector privado.
Según el informe sobre bancos publicado por el Banco Central, la morosidad en préstamos a familias pasó del 5,1% en junio al 5,7% en julio.
Según el Centro CEPA la irregularidad en los créditos al sector privado muestra una tendencia ascendente ininterrumpida desde hace siete meses, "alcanzando niveles no vistos desde la pandemia de Covid".
Las líneas crediticias que más contribuyen a este récord de morosidad son los préstamos personales y las tarjetas de crédito, con incrementos que, en algunos casos, duplican los valores de diciembre de 2024:
Los créditos hipotecarios, sin embargo, escaparon a esta tendencia, manteniendo una tasa de irregularidad baja e incluso menor a la de junio (0,9% vs 1% el mes anterior).
