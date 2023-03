La mayor expectativa de los empresarios, de cara al año electoral, está en la previsibilidad económica

Los empresarios que dialogaron con Diario UNO Matías Patanian, CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Juan Carlos Rivera, gerente regional del banco Credicoop, Carlos Heller, expresidente del Banco Credicoop, diputado nacional y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación y Gustavo Badosa, presidente de Sancor Seguros.

Buscar y lograr la previsibilidad económica

El CEO de Argentina 2000, Matías Patanian, apuntó a que si bien la política impactará de lleno en la economía, lo que espera es previsibilidad económica.

Lo económico está siempre impactado por lo político y este es un año atravesado por el calendario político y electoral. Lo que esperamos es la mayor previsibilidad posible. Nosotros siempre apostamos a ir por más, a invertir Lo económico está siempre impactado por lo político y este es un año atravesado por el calendario político y electoral. Lo que esperamos es la mayor previsibilidad posible. Nosotros siempre apostamos a ir por más, a invertir

Contó que a fin de este mes abrirá sus puertas el nuevo aeropuerto de Ezeiza, inauguración por la que hay muchísima expectativa.

"Esperamos básicamente previsibilidad, sino podemos llegar a esto, vamos a tener problemas, pero estamos trabajando para lograrlo".

Buenas expectativas en un contexto difícil

Si bien reconoce que el mundo está en recesión, y que esto impacta más por las condiciones económicas de Argentina,las expectativas de Juan Carlos Rivera, gerente regional del Banco Credicoop, son buenas

Estamos creciendo cuando el mundo está en pleno receso, es verdad que no lo que quisiéramos, pero los recursos humanos y materiales están Estamos creciendo cuando el mundo está en pleno receso, es verdad que no lo que quisiéramos, pero los recursos humanos y materiales están

Rivera manifestó que hay que tener en cuenta que aún quedan coletazos de la pandemia y de la guerra que azota a Europa y nos afecta también a nosotros.

Sin embargo, puso en relieve que creció el empleo formal y que la se pudo repautar la deuda externa, dos aspectos sin los cuales la situación económica del país sería aún más dura.

Un pensamiento similar tuvo Gustavo Badosa, presidente de Sancor Seguros.

La economía en Argentina está siempre muy influenciada por la política, este es un año muy político, y estos vaivenes van a influir. Pero nosotros por obligación tenemos que ser optimistas La economía en Argentina está siempre muy influenciada por la política, este es un año muy político, y estos vaivenes van a influir. Pero nosotros por obligación tenemos que ser optimistas

Agregó que su empresa cumplió 77 años de historia, y que se trata de la aseguradora número uno del país, "hemos sufrido un montón de crisis y no nos quejamos, seguimos apostando por invertir".

Una inflación atípica

Una de las condiciones más difíciles de superar en Argentina es el creciente proceso inflacionario, que no se ha podido frenar aún con la batería de medidas que se han tomado para lograrlo.

Para Carlos Heller, exdirector del Banco Credicoop y presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, esa inflación es atípica y difícil de explicar si se tienen en cuenta el resto de las variables económicas

Las dificultades económicas que tiene la Argentina que son un tanto atípicas, porque tiene un proceso inflacionario de guarismos insoportables, porque nada puede funcionar bien con el 6% de inflación mensual. pero cuando uno mira el resto de los datos de la macroeconomía, ve que no hay mucha razón para que la Argentina tenga esta inflación Las dificultades económicas que tiene la Argentina que son un tanto atípicas, porque tiene un proceso inflacionario de guarismos insoportables, porque nada puede funcionar bien con el 6% de inflación mensual. pero cuando uno mira el resto de los datos de la macroeconomía, ve que no hay mucha razón para que la Argentina tenga esta inflación

En este sentido mencionó que la emisión monetaria en los últimos 12 meses fue inferior al 41%, es decir que no se la puede responsabilizar de la inflación. También creció el empleo formal, en más del 5%, un dato que es histórico y el índice de capacidad instalada es de los más altos de los últimos tiempos.

La inflación en Argentina fenómeno atípico difícil de entender, con razonamiento simple La inflación en Argentina fenómeno atípico difícil de entender, con razonamiento simple

Heller atribuye la suba de la inflación a la generación de expectativas negativas.

Si le decimos a la gente que la inflación va a ser del 120% y no del 60%, los trabajadores van a pedir paritarias con esos guarismos, los proveedores se cubren con esto y entonces esta va siendo la justificación de lo que esos consultores y formadores de opinión quieren instalar, porque estamos en un año electoral y político. Pero me fijo en los indicadores de la macroeconomía y los sigo viendo positivos Si le decimos a la gente que la inflación va a ser del 120% y no del 60%, los trabajadores van a pedir paritarias con esos guarismos, los proveedores se cubren con esto y entonces esta va siendo la justificación de lo que esos consultores y formadores de opinión quieren instalar, porque estamos en un año electoral y político. Pero me fijo en los indicadores de la macroeconomía y los sigo viendo positivos

Por último, Heller manifestó que espera que la Argentina pueda cumplir con el presupuesto votado y aprobado. "El presupuesto es una ley compuesta por las grandes directrices del funcionamiento del Estado. en todos los órdenes, de inversión, de crecimiento del producto bruto, inflación prevista".