La inversión que posee cero riesgos, con la que nunca se pierde plata y que todos pueden hacer desde su casa

Sin importar si se trata de un plazo fijo en pesos o uno en dólares, antes de confirmarlo, los bancos indican cuánto es lo que se va a ganar en el lapso de tiempo elegido. Incluso, ofrecen simuladores para saber cuánta plata se irá a ganar.

Eso sí, cada plazo fijo debe ser de 30 días o más y de eso depende la tasa de interés y la ganancia que se obtiene una vez que haya pasado el tiempo elegido.

plazo fijo en pesos.jpeg

Cuánto se paga por un plazo fijo en pesos y cuánto por uno en dólares

Hay que tener en cuenta que el porcentaje de rendimiento que se paga por esta inversión difiere según si la operación es en pesos o en dólares. Estos son los porcentajes que paga cada una:

Plazo fijo en pesos a 30 días:

Banco Nación: 27%

Santander Argentina: 25%

Galicia: 24%

Provincia de Buenos Aires: 28%

BBVA Argentina: 26%

Banco Macro: 30%

Banco Credicoop: 28%

ICBC Argentina: 28%

Banco Ciudad: 26%

Banco Hipotecario: 28,50%

Plazo fijo en dólares a 30 días: