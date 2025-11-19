La inversión que posee cero riesgos, con la que nunca se pierde plata y que todos pueden hacer desde su casa

Ya sea en pesos o en dólares, todos los bancos ofrecen diferentes tipos de inversión, estas pueden ser con alto riesgo, medio, bajo o nulo. De hecho, la mayoría de las entidades ofrecen un cuestionario para descubrir el perfil de inversor que cada uno tiene.
Entre todas las inversiones que existen, hay una muy fácil de hacer y que asegura cero pérdidas de dinero para todos aquellos que opten por ella. Te contamos cuál es esta inversión en la que nunca se pierde plata.
La inversión que posee cero riesgos y con la que nunca se pierde plata
Si bien, son varias las inversiones que se pueden hacer sin moverse de la casa, solamente hay una en donde se asegura cuánta plata se va a ganar y que no se va a perder dinero con esta inversión. Se trata del plazo fijo.
Sin importar si se trata de un plazo fijo en pesos o uno en dólares, antes de confirmarlo, los bancos indican cuánto es lo que se va a ganar en el lapso de tiempo elegido. Incluso, ofrecen simuladores para saber cuánta plata se irá a ganar.
Eso sí, cada plazo fijo debe ser de 30 días o más y de eso depende la tasa de interés y la ganancia que se obtiene una vez que haya pasado el tiempo elegido.
Cuánto se paga por un plazo fijo en pesos y cuánto por uno en dólares
Hay que tener en cuenta que el porcentaje de rendimiento que se paga por esta inversión difiere según si la operación es en pesos o en dólares. Estos son los porcentajes que paga cada una:
Plazo fijo en pesos a 30 días:
- Banco Nación: 27%
- Santander Argentina: 25%
- Galicia: 24%
- Provincia de Buenos Aires: 28%
- BBVA Argentina: 26%
- Banco Macro: 30%
- Banco Credicoop: 28%
- ICBC Argentina: 28%
- Banco Ciudad: 26%
- Banco Hipotecario: 28,50%
Plazo fijo en dólares a 30 días:
- Banco BBVA: 1,25%
- Banco Ciudad: 0,10%
- Banco Galicia: 2,40%
- Banco Nación: 2,50%
- Banco Patagonia: 1,25%
- Banco Santander: 0,05%
- Banco Hipotecario: 0,25%
- Banco Macro: 1,75%
- Banco Ciudad; 0,10%