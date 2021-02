La cadena Howard Johnson, a punto de cerrar trato para hacer el hotel en la Terminal

El desembarco de Days Inn

La idea de inaugurar un hotel de 3 estrellas en la zona de la Terminal surgió de los concesionarios de la remodelación, quienes le propusieron al Gobierno que, como contrapartida, se les extendiera la prórroga de la concesión por 20 años más. La iniciativa fue bien recibida, aunque con el contexto de pandemia y la paralización casi total de la terminal y la actividad turística en general, no avanzó demasiado, hasta ahora.

Actualmente, las negociaciones entre UTE que tiene la concesión de la EATOM y Howard Johnson Argentina están intentando cerrar ese trato para hacer realidad el hotel.

Albamonte se expresó al respecto.

Mendoza es una provincia fantástica con grandes alternativas y notamos que falta bastante hotelería. Con respecto a la terminal, la propuesta no es levantar un Howard Johnson sino un Days Inn, una marca que pertenece a nuestra compañía y ya tiene otros dos hoteles en funcionamiento

También destacó que la ubicación de este hotel sería fundamental para levantar el nivel de la zona.

Mucha gente que llega a la terminal, no tienen un hotel donde alojarse. Se requiere la construcción de un hotel de cateogría y nosotros estamos muy cerca de concretarlo. Las negociaciones pueden tener una definición en los próximos días

Una época difícil

Albamonte también contó cómo ha afectado al sector hotelero de alta gama la situación de pandemia.

No hemos vivido la pandemia, la hemos sufrido. Ha sido una época extremadamente dura y hemos hecho todos los esfuerzos posibles por mantener al personal. La pandemia nos pegó en la línea de flotación

Por este motivo, el CEO de Howard Johnson explicó que debieron cerrar dos de sus hoteles, uno en Ramallo y otro en Luján, provincia de Buenos Aires.

Un hotelero no se hace de la noche a la mañana, cada hotel es producto de una planificación, de un estudio de impacto ambiental, de mercado, la decisión de abrir un hotel lleva años, nosotros lo que no nos podemos permitir es la improvisación

Estas declaraciones del CEO de Howard Johnson fueron a propósito de las decisiones tomadas por el gobierno Nacional durante la época de aislamiento social.

Sin embargo, y a pesar del alivio que ha significado la apertura del turismo nacional durante el verano, Albamonte destacó la gran pérdida que es para el sector hotelero y turístico en general que no se encuentren abiertas las fronteras internacionales.

Actualmente, Argentina es uno de los destinos más baratos del mundo, pero no podemos aprovechar esta ventaja