Desde que comenzó la cuarentena la actividad de la terminal de ómnibus es casi nula. En 7 meses hasta allí sólo llegaron y partieron colectivos que trasladaban a repatriados y que salían con trabajadores golondrinas que volvían a sus provincias, pero la prohibición del turismo hizo que tanto las empresas de transporte como los comercios no facturen un peso en 7 meses.

Con ese oscuro panorama económico y sin fecha probable para que retorne la actividad a las plataformas de colectivos, es que la UTE de empresas que tienen la concesión de la Estación Terminal de Ómnibus de Mendoza (ETOM), con mayoría accionaria de Cata y Andesmar, solicitó al ministerio de Turismo una ampliación de la concesión que se les vence en el 2037 para asegurarse también la amortización de las obras de remodelación que se inauguraron el año pasado, sobre el ala norte.

"Las empresas plantearon la situación económica que atraviesan y a cambio de que se les amplíe la concesión por 20 años más, ofrecen la construcción de un hotel 3 estrellas en el ala oeste de la terminal. Como contrapropuesta nosotros planteamos que si construyen ese hotel en 3 años, solicitaríamos esa ampliación a la Legislatura y es lo que aceptaron", detalló la ministra de Turismo, Mariana Juri.

En el proyecto se detalla que ese hotel debería comenzar a funcionar el 31 de agosto del 2023.

En el Ministerio de Turismo analizan que la construcción de ese hotel le aportaría a la terminal un plus que no tiene y la chance de aportarle alojamiento no sólo la haría más atractiva para los turistas que lleguen a ella, sino que también ese hotel podría funcionar como un polo de atracción turística para quienes lleguen al aeropuerto y luego deban hacer una combinación con transportes terrestres desde la terminal.

Con esa perspectiva elevaron la petición de prórroga de la concesión a la casa de las Leyes. De aprobarse el expediente 74877, la UTE que concesiona la terminal tendría el manejo de ella hasta el 2057.

Según aseguran los concesionarios de la terminal, el periodo de recuperación de la inversión que supone construir un hotel es de al menos 35 años.