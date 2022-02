Kerchner proyecta que la destilería de Luján pueda sustituir la importación de gasoil

El ex ministro de Economía ya se afila para volver a la Legislatura en mayo y ser uno de los alfiles que defienda las propuestas que Suarez impulse. Pero a la par, desde el directorio de YPF, custodia las inversiones que la empresa hará desde este año en la destilería de Luján y proyecta los beneficios que producirá en la provincia en los próximos 3 años.

"Esta es la mayor inversión desde que se hizo la destilería de Luján, son 585 millones de dólares que se distribuirán en 3 años, y arranca ahora en 2022. Lo que pretende es adecuar el combustible que se produce a las normas mundiales de reducción de azufre, que cada vez serán más exigentes desde el 2025. Hoy Argentina tiene que importar combustible de calidad para mezclarlo con el que se produce acá. Cuando se implemente esta inversión la destilería de Luján dejará de importar 1,5 millones de metros cúbicos de gasoil y lo va a producir con nueva tecnología", detalló Kerchner y recordó que la planta de Luján genera hoy el 20% de la producción total de YPF.

Aumento de Nafta - Combustible - YPF (11).jpg Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Según Kerchner esta transformación en la producción de gasoil debe ser urgente porque en el 2030 no habrá mercados para quien no producza ese combustible bajo en azufre. No hacerlo, significaría que Argentina se quedase fuera de esos mercados y pese a tener petróleo, debería importar combustible por no cumplir con las exigencias mundiales.

Con esa presión la empresa ya comenzó con las inversiones en la planta de Luján para producir combustible "Euro 5" en el 2025. Prevé invertir 60 millones de dólares en la segunda mitad del 2022, otros 219 millones en 2023, para el 2024 se invertirán 221 y concluirá en el 2025 con un aporte de 85 millones.

El rol de IMPSA en las inversiones de YPF

Para que YPF pueda mejorar la calidad de su combustible será necesario adquirir enormes hornos y tachos para almacenarlo. Antes, por falta de calidad y precio en la oferta nacional, esos insumos se compraban en Corea, pero esta vez será la estatizada empresa IMPSA quien los produzca.

"Eso ya está adjudicado y se aprobaron los diseños. Se prevé que IMPSA comience a construirlos ahora y eso es valor agregado que queda en Mendoza. Pero además, esta inversión genera un doble impacto en Ingresos Brutos de la provincia", resaltó Kerchner.

Si bien aún resta definir el monto total de lo que se abonará a IMPSA, se estima que sólo para uno de los tachos más grandes, el que se compraba en Oriente, se le pagará alrededor de 9 millones de dólares.

Kerchner gestiona que Mendoza tenga un equipo de perforación de petróleo

A Martín Kerchner le quedan sólo dos meses en la silla que tiene en el directorio de YPF, y si bien por ahora ni se habla de quién será su reemplazante como representante de Mendoza, algo que sugiere el mismo gobernador, el senador provincial pretende cerrar su paso en la firma consiguiendo un equipo de perforación que hoy no hay en Mendoza.

"Queremos un equipo de perforación que hoy no tenemos porque eso significan más reservas. Eso te permite saber y pasar de tener reservas teóricas a reservas comprobadas. Eso te confirma que esas reservas son explotables y te asegura que se va a seguir explotando", detalló.