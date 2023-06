Juan Carlos De Pablo habló con empresarios de Mendoza: Tenemos un Gobierno absolutamente debilitado

“¿Cómo andan las cosas y qué es lo que va a pasar? “Esta es la pregunta que, invariablemente, les interesa a los asistentes a mis conferencias”, dijo el economista y por consiguiente es el interrogante principal con el que arranco la charla.

Charla AEM Juan Carlos de Pablo.jpg En el marco de su charla “Política y Economía, de aquí en más”, Juan Carlos De Pablo visitó la provincia invitado por AEM.

De Pablo analizó el contexto político y económico actual de nuestro país, y el escenario internacional, sin dejar de lado posibles pronósticos de cara a los próximos meses.

“Tenemos un gobierno absolutamente debilitado; y hacer política económica cuando el gobierno está debilitado es muy difícil”, afirmó De Pablo como parte de su lectura sobre la realidad política y económica del momento. Y continuó diciendo, “hay que tomar decisiones en base a esto que tenemos; y esperemos que no haya ningún sobresalto, porque implicaría entregar de manera anticipada el poder”.

►TE PUEDE INTERESAR:Quiniela de Mendoza: resultados de la Primera de hoy, 30 de junio de 2023

Respecto de su pronóstico sobre los resultados de las elecciones nacionales, el economista señaló que “para el próximo gobierno hay altas chances de que gane la oposición; y veremos entonces qué condiciones tiene quien gane, cuántos votos obtuvo, cómo juegan los aliados, entre otros aspectos.”

Al referirse a los principales desafíos políticos y económicos que deberá afrontar el gobierno que asuma el 10 de diciembre, Juan Carlos De Pablo fue enfático. “En el centro de la política económica hay que poner la cuestión fiscal, porque si no arreglás la cuestión fiscal todo lo demás es un adorno; y nadie va a creer que esto va hacia algún lado”.

Según su opinión, “es una incógnita cuánto podés hacer y cuánto no podés hacer por razones técnicas, políticas, de los derechos adquiridos y cuestiones por el estilo; de modo que es ahí donde los equipos económicos que están trabajando para los próximos candidatos deberían poner hoy el acento”, indicó el economista.

►TE PUEDE INTERESAR: Asaltaron a operarios de Edemsa cuando trabajaban en un corte de luz en el barrio La Bastilla, en Las Heras

Cuando llegó el momento de evaluar los discursos que forman parte de la contienda política actual, De Pablo manifestó no escucharlos demasiado, y en relación a los más relacionados con la economía, afirmó que “algunos son barbaridades, que poco tienen que ver con la historia y con las instituciones de nuestro país”.

Para el final las palabras de Juan Carlos De Pablo sobre sus esperanzas en relación al futuro del país. “Yo vivo en Argentina, he decidido vivir acá en Argentina, toda mi familia vive en Argentina… Por filosofía, nunca me ilusiono, asique tampoco me desilusiono… Vivo la vida como viene”, concluyó sin más.