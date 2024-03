José de Mendiguren criticó la apertura de la importación de alimentos: "Destruye el empleo"

En declaraciones a radio Nihuil, al Programa Hora Libre, De Mendiguren se mostró en contra de esta medida, de la cual no hay precisiones por el momento de parte de la cartera de Economía de Nicolás Caputo y disparó: "Tengo una mirada objetiva de este tema y cuando se hace una apertura unilateral, sólo de importación y no de exportación lo que estamos haciendo es destruir el empleo y no van a bajar los precios".

El ex ministro de la Producción de la gestión anterior advirtió que "lo único que hará el importador es subir los precios y estar en una mesa con dos teléfonos. Mientras que vamos a destruir el empleo local y le van a dar lugar a lo que produce un chino, en lugar de uno local".