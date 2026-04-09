La construcción en la provincia de Mendoza atraviesa una etapa de calma respecto a los valores de sus insumos básicos. El segundo trimestre del año 2026 comienza con una tendencia de precios que otorga mayor previsibilidad a quienes proyectan una obra nueva. Los datos recientes muestran que la fuerte subida de periodos anteriores dio paso a una desaceleración marcada.
Índice de la Construcción: esto sale construir una casa en abril en Mendoza
La estabilidad en los precios de materiales favorece el inicio de obras en Mendoza, según demuestra el Índice de la Construcción
El índice de referencia que publican los distintos organismos profesionales sirve de guía para calcular la inversión necesaria en el mes de abril. Estas mediciones permiten conocer el costo real de edificar una vivienda económica o de categorías superiores. Las cifras actuales muestran una diferencia notable frente a los registros del año pasado, cuando la inflación del sector era mucho más agresiva.
Valores de la construcción en Mendoza
El Centro de Ingenieros de Mendoza estableció que el valor para una casa económica ronda los $1.721.144 por metro cuadrado. Por otro lado, el Colegio de Arquitectos fijó un precio de $1.462.615 para el periodo que abarca de abril a junio. Estas variaciones dependen del tipo de terminaciones y de los aportes profesionales que cada entidad considera en sus planillas.
Bajo estos parámetros, el desembolso para una vivienda de 60 metros cuadrados presenta dos escenarios según la entidad de referencia. Si se toma el valor mínimo del sector profesional, la inversión base parte desde los $85.379.640. En cambio, si se considera el indicador más elevado para una vivienda económica, el presupuesto asciende a los $103.268.640.
La brecha entre las mediciones oficiales y los precios de mercado tiende a reducirse gracias al estancamiento de los materiales de construcción. El Consejo de Ingenieros (COPIG) maneja un valor cercano a los $1.422.994 para el cálculo de aportes. Estos números reflejan la realidad de un mercado que busca recuperar el dinamismo perdido en temporadas previas.
Estabilidad de precios materiales
La Red Edificar analizó el comportamiento de los insumos y detectó que el aumento en febrero apenas alcanzó el 0,26%. El acumulado del primer bimestre de 2026 se sitúa en un 0,91%, una cifra ínfima si se compara con el 27,46% que midió la misma institución durante el ciclo anterior. Tal escenario permite a los desarrolladores planificar compras de gran escala sin el temor a desfasajes bruscos.
El indicador local surge tras relevar más de 100 productos esenciales, desde hierro y hormigón hasta muebles de cocina. Abril aparece entonces como un momento oportuno para avanzar con la construcción en todo el territorio provincial. La previsibilidad actual ayuda a que el ecosistema profesional local mantenga su actividad de manera sostenida durante el otoño mendocino.