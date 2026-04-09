Índice de la Construcción: esto sale construir una casa en abril en Mendoza

Bajo estos parámetros, el desembolso para una vivienda de 60 metros cuadrados presenta dos escenarios según la entidad de referencia. Si se toma el valor mínimo del sector profesional, la inversión base parte desde los $85.379.640. En cambio, si se considera el indicador más elevado para una vivienda económica, el presupuesto asciende a los $103.268.640.

construcción mendoza (2) Los valores del Índice de la construcción parecen haberse calmado durante el pasado trimestre.

La brecha entre las mediciones oficiales y los precios de mercado tiende a reducirse gracias al estancamiento de los materiales de construcción. El Consejo de Ingenieros (COPIG) maneja un valor cercano a los $1.422.994 para el cálculo de aportes. Estos números reflejan la realidad de un mercado que busca recuperar el dinamismo perdido en temporadas previas.

Estabilidad de precios materiales

La Red Edificar analizó el comportamiento de los insumos y detectó que el aumento en febrero apenas alcanzó el 0,26%. El acumulado del primer bimestre de 2026 se sitúa en un 0,91%, una cifra ínfima si se compara con el 27,46% que midió la misma institución durante el ciclo anterior. Tal escenario permite a los desarrolladores planificar compras de gran escala sin el temor a desfasajes bruscos.

El indicador local surge tras relevar más de 100 productos esenciales, desde hierro y hormigón hasta muebles de cocina. Abril aparece entonces como un momento oportuno para avanzar con la construcción en todo el territorio provincial. La previsibilidad actual ayuda a que el ecosistema profesional local mantenga su actividad de manera sostenida durante el otoño mendocino.