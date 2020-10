IFE 4: cómo seguirá asistiendo ANSES si no hay cuarto pago

"El IFE es un tema que esta en discusión y vamos a determinar cuál es la herramienta mas idónea", aseguró el ministro de Trabajo Claudio Moroni quien confirmó que "lo que va a haber es una herramienta para seguir asistiendo" pero sin confirmar que siga el IFE con las mismas características que hasta ahora. La ANSES, por su parte, ya confirmó que no habrá IFE 4 esta primera semana de octubre y que "nunca ANSES ha confirmado ese calendario ni tampoco anunciado aún la continuidad o no del bono".