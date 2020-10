No habrá IFE 4. Se confirmó que esta semana, con el inicio de la fecha de cobro de AUH, no habrá cuarto pago IFE. Resta que oficialmente se anuncie que se trata del fin del bono de $10.000 que el Gobierno ya no está en condiciones de afrontar. La ANSES busca, mientras no confirma que no habrá IFE, una alternativa para seguir acompañando a los casi 9 millones de beneficiarios que se quedarán sin esa entrada de dinero.