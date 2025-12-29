Habrá cambios en el cobro del cargo por alumbrado público desde el 1 de enero: qué dispuso el EPRE

Ahora, la nueva grilla fijó nuevos valores que para los usuarios residenciales van desde los $5.100/mes (R-1) hasta $23.800, en el caso de un R-3. Y entre $4.900 y $8.600 para la tarifa que pagan los productores por riego agrícola, según la comuna.

Pero además se vienen cambios por la Ley de Presupuesto provincial 2026: desde el 1 de enero serán los municipios los que fijen los cargos, y además deja de existir el sistema solidario que compensa los desfasajes entre costos y recaudación.

1724099019454-epre-h.jpg El EPRE ahora analiza la situación de los municipios para determinar cuánto deberán cobrar por el cargo de mantenimiento del alumbrado a través de las distribuidoras eléctricas.

Cómo se determinará la suba del cargo por alumbrado

"Los municipios deberán contar con una grilla de cargos sustentable. Si la recaudación es inferior a los costos quedarán en una situación de vulnerabilidad operativa que el sistema solidario mitigaba por compensación entre jurisdicciones", dice el EPRE en la resolución 323 firmada por su presidenta, Andrea Salinas.

Asimismo, hasta que entre en vigencia el nuevo esquema, el EPRE fijó un estándar del 9% sobre la recaudación, como "valor de eficiencia técnica" para que los municipios inicien la nueva etapa sin desequilibrios.

La suba del cargo de alumbrado depende del aumento del costo de abastecimiento (CA) de energía, que decide el gobierno nacional. Y también del VAD (Valor Agregado de Distribución), que determina cuánto cobran las distribuidoras en Mendoza.

Como parte del cambio dispuesto, los municipios deberán firmar convenios con las mismas distribuidoras para que actúen como agentes de cobro y recaudación del ítem.

Los estudios del EPRE

De esa forma, el EPRE puede actualizar los valores de los cargos y permitir trasladarlos a las facturas "en la proporción que correspondiese a los parámetros base (grilla) para la determinación de la compensación de alumbrado público.

Esta vez, la suba se debe a las variaciones de ambos ítems (CA y VAD) registrados desde el 1 de noviembre pasado.

Ahora, para habilitar el nuevo sistema desde el 1 de enero, la Gerencia Técnica del EPRE analiza el cuadro de situación de los 12 departamentos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Esto, según se explicó, implica evaluar el Sistema Solidario de Compensación en consumo, facturación de alumbrado público y lo recaudado por cada comuna.

El objetivo es, en base a esos estudios, proponer los cargos de alumbrado público que debería a cobrar cada departamento "de manera tal que cubran la facturación y el mantenimiento reconocido de manera autónoma".