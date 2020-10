Ganaderos: "Si siguen con la tozudez, vamos por todo"

Marcelo Aguado, uno de los ganaderos que llevan adelante el reclamo, contó que este domingo “pudimos lograr que la gente que estaba en ambos lados de la frontera en el Arco de Desaguadero, pudiera pasarla y juntarse con sus familiares”.

Sin embargo indicó que “hasta el jueves, que retomaremos las negociaciones, no sabremos nada sobre la actitud que tomará el gobierno de San Luis”, con respecto al reclamo del sector.

Aguado dijo que “ellos (el gobierno puntano) tenían un protocolo que era inviable. Nos pedían un montón de cosas imposibles. Había que tramitar un permiso a través de una web y llenar un montón de cosas y no daban respuesta”.

Ejemplificó, diciendo que “desde el día 0 de la cuarentena yo hice los trámites y jamás me dieron permiso para poder ingresar a San Luis. Siempre me pusieron una excusa y a todos los productores nos pasó lo mismo”.

El productor mendocino sostuvo que “no queremos pedir permiso para poder ingresar, eso lo queremos sacar de la mesa de conversación”, pero dijo que “los test lo podemos negociar, hay que ver cómo hacerlo, como lo acomodarlos. No tenemos problemas de hacernos un test y firmar una declaración jurada, pero que sea un mecanismo que no complique la actividad y que nos permita estar un mes en el campo”.

Los ganaderos sostienen que “esta va a ser una semana tensa”. Aguado indicó que “la mayoría de los productores no querían levantar el corte. Nos pidieron una tregua por los incendios y nosotros no queremos perjudicar a la gente. Además ya estaban con desabastecimiento”, pero indicó que “si en 15 días esto no cambia, si siguen con la tozudez, vamos por todo”.