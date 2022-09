Experto en inversiones advierte: "La diversificación puede resultar una gran equivocación"

Sudamérica es una cartera de valores cuyo horizonte es la valorización del capital a largo plazo. La compañía brinda distintos servicios que incluyen análisis de las variables macroeconómicas y microeconómicas que puedan tener implicancia en el desenvolvimiento de un plan trazado por una empresa, estudio de las variaciones monetarias y cambiarias y sus posibles implicancias para un sector productivo en particular y elaboración de planes privadas y/o públicas que permitan conseguir de manera eficaz los objetivos planeados.

AHORRO.JPG Para el especialista la diversificación sólo tiene sentido si uno no entiende demasiado lo que está haciendo al momento de gestionar su inversiones.

También elabora informes que abarcan aspectos económicos, sociales y legales de la realidad que cada empresa o ente gubernamental pretende estudiar y otros estudios y análisis especiales por pedido de entes públicos o privados.

Tras promediar otro cuatrimestre con una cartera que resalta por los beneficios porcentuales obtenidos, Damián Chiappero opina y analiza el fenómeno de la diversificación en las carteras de valores.

-¿Qué es la diversificación de la cartera?

En pocas palabras, la diversificación de la cartera de valores consiste en abrir múltiples posiciones sobre diferente tipo de activos con el fin de minimizar las pérdidas que se van a asumir. Todo esto se hace integrando activos que tienen un comportamiento diferente entre sí para que se compensen de forma tal que el peligro de pérdida de dinero sea menor.

-¿Cuál es tu postura frente a la diversificación en la cartera de valores?

No creo en la diversificación. Creo que la diversificación de la cartera es útil para obtener un beneficio estándar. Cualquier persona medianamente preparada puede diversificar, incluso una computadora puede efectuar una diversificación. Pero la diversificación sólo tiene sentido si uno no entiende demasiado lo que está haciendo. La diversificación es una gran equivocación.

-¿No se basa la diversificación entonces en una cuestión científica o de probabilidades?

Por supuesto que hay matemáticas detrás de esto. Pero creo que la idea de la diversificación, cuando se busca la excelencia, se convierte en una idea absurda. Mucho de lo que se enseña actualmente en los cursos de finanzas corporativas es desacertado, es un desacierto, es una forma de gestión de las inversiones que no tiene ninguna utilidad. Dicen que todo el secreto de las inversiones es la diversificación, pero estoy convencido de que es todo lo opuesto porque la cuestión más esencial es encontrar lugares donde es seguro no diversificar.

-¿Cómo sería no diversificar?

Quiero decir que la cuestión está en poder ver cuando algo es mejor que el promedio e invertir sólo donde se tiene ese conocimiento adicional y con eso ya es suficiente. Así de simple. En ocasiones se producen traspiés en el mercado, distorsión o desviación del precio efectivo de algo. Y, si usted puede advertir ese traspié del mercado, sería un verdadero desperdicio no poner una parte importante de su patrimonio en eso. A veces en el mercado se ven cosas que son increíbles y que no se ven muy frecuentemente. Se ven acciones cotizar a un tercio o a una cuarta parte de su valor real. Y, sin embargo, nadie habla de esto en los medios de comunicación. No sé por qué no hablan de esto ni tampoco sé por qué no ayudan a que otros puedan beneficiarse dándoles esta información tan sencilla. Simplemente se ocupan de elaborar discursos complicados e incomprensibles para que parezca verdaderamente complejo lo que está sucediendo.

AHORRO1.JPG "Tratar de predecir el mercado es un desperdicio de tiempo. A veces el mercado se vuelve loco sin un porqué; pero aún en esos escenarios pueden llegar a encontrarse buenos negocios", destaca Damian Chiapero.

-¿Existe hoy en día una opción donde se pueda invertir de este modo?

Por supuesto. Hoy un caso así es el caso de MELI o el de NKE. Cualquier persona puede poner gran parte de su patrimonio en MELI o en NKE y -con seguridad- va a obtener grandes beneficios a largo plazo. La cosa es ¿por qué nadie habla de esto, por qué nadie se lo aconseja a la gente?"

-¿Cuáles serán las próximas adquisiciones de la Cartera Sudamérica?

Seguramente no haya nuevas adquisiciones sino más bien algún cambio de posiciones que tienda a concentrar un poco más la cartera en la medida en que estén dadas las condiciones para hacerlo.

-¿Cómo le irá al mercado de valores en los próximos meses?

La verdad es que no sé qué va a hacer el mercado, puede bajar, puede subir. Tratar de predecir el mercado es un desperdicio de tiempo. A veces el mercado se vuelve loco sin un porqué; pero aún en esos escenarios pueden llegar a encontrarse buenos negocios. Aquí hay que aclarar que: una cosa es encontrar buenos negocios y otra muy distinta es predecir el mercado. No me gusta pensar en cómo le irá a la bolsa de mercados de aquí en adelante porque la verdad es que no lo sé, nadie lo sabe".

