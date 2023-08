Escasea el asfalto y se retrasan obras provinciales, municipales y nacionales

Josè Candeloro.jpg José Candeloro, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Mendoza.

►TE PUEDE INTERESAR: El titular de la Cámara de la Construcción alertó que peligran las obras financiadas por la Nación

Precios descontrolados y falta de insumos importados para el asfalto

Entrevistado por Javier Dellamaggiore y Agustina Fiadino, el constructor mendocino explicó: "Hay muy poco asfalto. Es un problema de precios y de los componentes que es necesario importar y no se puede".

Candeloro amplió el concepto señalando que "todo se complica con esta problemática de que el Estado no deja comprar a menos de 180 días. Entonces, como no se sabe a qué precio van a pagar, los fabricantes directamente no importan los productos que se precisan para el asfalto".

"A veces los fabricantes te dan la mercadería con un remito y te dicen que les pagues cuando sepan el precio; pero eso genera más incertidumbre", analizó.

"Si hay asfalto, es lo poco que produce YPF. A eso se suma el famoso dicho de que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Entonces, primero les dan a sus amigos y después al resto" "Si hay asfalto, es lo poco que produce YPF. A eso se suma el famoso dicho de que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Entonces, primero les dan a sus amigos y después al resto"

El directivo empresario insistió con el tema de los precios: "Entre julio y agosto subió el 50% y encima hubo faltantes por 10 o 15 días. Cuando volvieron a entregar ya había aumentado el 20% más y después el 28% más".

"Las empresas que trabajan con asfalto -continuó- y tienen obras tomadas, de recibir 3 viajes con asfalto por semana pasaron a recibir uno. Así se retrasan todas las obras, las públicas y las privadas".

aSFALTO.JPG La falta de asfalto retrasa obras en Mendoza.

En el país hay sólo 4 fábricas de asfalto

En Argentina el asfalto tiene 4 fábricas: YPF en Dock Sud, Puma en Bahía Blanca y Shell en Dock Sud y en Campana.

Candeloro admitió que "en periodos electorales se hacen bastantes más obras que en periodos normales, pero esta vez no puede ser así".

Enseguida retomó la cuestión de los precios en la que hizo mucho hincapié y deslizó una crítica al Gobierno de Mendoza: "Los índices que saca la provincia no reflejan el aumento real de precios. Cuando nos actualizan las obras, el valor no es verdadero. Esto se agrava mes a mes".

Y repasó: "Ya reclamamos a las autoridades. En diciembre para ellos la variación fue cero cuando en realidad fue del 8%. En marzo otra vez dijeron cero y fue 16%. Y en julio la Provincia sólo admitió 7% cuando tuvimos 20% de aumento".

"Hacen el relevamiento del 1 al 10, pero cuando los aumentos a veces son el día 15 no los tienen en cuenta y en otras ocasiones han sido dos veces al mes los incrementos como sucedió con el asfalto y el acero", se quejó el titular de la Cámara de la Construcción.

►TE PUEDE INTERESAR: Vialidad comenzó el asfaltado de uno de los corredores productivos más importantes de la zona Este