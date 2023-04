El titular de la Cámara de la Construcción alertó que peligran las obras financiadas por la Nación

"Tuvimos una reunión en Buenos Aires el lunes y el martes, y la preocupación es importante por la situación de descontrol de la economía, la inflación, los valores de los insumos para construir, no se sabe para dónde tomar, es un problema serio y se viene reclamando hace bastante al gobierno nacional sobre todo las obras financiadas por convenio con la provincia o los municipios. Es lo más preocupante que tenemos debido a los atrasos de los fondos y de las tan mencionadas redeterminaciones de precios, que con esta inflación estamos en una situación critica", explicó Candeloro.

Construccion obras hierro.jpg Hierro y cemento son los insumos básicos que más aumentan.

► TE PUEDE INTERESAR: La UCIM advirtió que la marea de chilenos en Mendoza causará desabastecimiento y más aumentos



El impacto de la inflación en el día a día

El presidente de la Cámara de la construcción señaló que "los precios de los materiales suben todos los meses y a veces hasta dos veces en el mes, desde el cemento y el hierro, que son los básicos, y ni hablar de los materiales que tienen componentes a valor dólar, que es toda la parte eléctrica de las obras, lo que es aluminio. No hay precios, no hay valores de referencia, cada uno te pide lo que le parece a riesgo de no poder reponer, a veces no se puede cotizar ni comprar".

El asfalto es otro de los materiales que más sufre aumento de precios: "Estamos en un período electoral donde la mayoría de los entes gubernamentales hacen obras de asfalto, y estamos teniendo un problema serio con ese insumo porque a veces no hay o también aumenta hasta dos veces por mes por lo que se va a hacer muy difícil continuar con muchas obras de asfalto", expresó Candeloro.

En cuanto a las obras en Mendoza, el empresario sostuvo que le pidieron a la Provincia que "se paguen las redeterminaciones de precios a 30 días, ya que actualmente es a los 60 días, pero con esta situación de inflación es muy complicado esperar dos meses para cobrar un certificado".