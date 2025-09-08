En vivo: cuál es el precio del dólar en cada banco este lunes 8 de septiembre

dolares (2) El precio del dólar en cada banco este 8 de septiembre

A cuánto se vende el dólar en cada banco el lunes 8 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que se encuentran vendiendo el dólar en cada entidad. Estos son los valores que están manejando este lunes 8 de septiembre:

Banco Nación: $1.450

Banco Galicia: $1.450

Banco ICBC: $1.447

Banco BBVA: $1.450

Banco Supervielle: $1.455

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.455

Banco Patagonia: $1.450

Banco Hipotecario: $1.450

Banco Santander: $1.450

Brubank: $1.450

Banco Credicoop: $1.460

Banco Macro: $1.470

Banco Piano: $1.450

A cuánto se vende el dólar en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. Hasta las 20 de este domingo, el dólar se vendía a $1.400 en la plataforma. Sin embargo, este lunes también tuvo su aumento y con la apertura de los bancos, pasó a venderse a un precio de $1.449.

Dolares (17) El precio del dólar este lunes 8 de septiembre

A cuánto se vende el dólar blue este lunes 8 de septiembre

Al mismo tiempo que los bancos vieron la subida en el precio de los dólares, las cuevas virtuales y presenciales también hicieron lo mismo con el dólar blue.

De hecho, este lunes 8 de septiembre, el dólar paralelo se vendió, a primera hora de la mañana, a un precio de $1.370, según confirmaron las cuevas, aunque rápidamente su precio se adaptó a la subida y llegó a los $1.450.