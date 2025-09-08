Inicio Economía Dólar
Cotizaciones

En vivo: cuál es el precio del dólar en cada banco este lunes 8 de septiembre

El dólar comenzó a vender con un aumento importante este lunes 8 de septiembre. Seguí en vivo su precio en cada banco

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
En vivo: cuál es el precio del dólar en cada banco este lunes 8 de septiembre

En vivo: cuál es el precio del dólar en cada banco este lunes 8 de septiembre

Los bancos vivieron el impacto que dejaron las elecciones en Buenos Aires y tuvieron un salto importante en el precio del dólar.

Según lo confirmado por las entidades al Banco Central, el dólar abrió a $1.380, aunque ese precio duró unos segundos, ya que rápidamente se adaptó a las consecuencias de las elecciones y pasó a valer $1.460.

Este movimiento en el precio del dólar se vio en el Banco Nación, pero también en el resto de las entidades, como así también en las cuevas virtuales donde se vende el dólar blue.

dolares (2)
El precio del d&oacute;lar en cada banco este 8 de septiembre

El precio del dólar en cada banco este 8 de septiembre

A cuánto se vende el dólar en cada banco el lunes 8 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que se encuentran vendiendo el dólar en cada entidad. Estos son los valores que están manejando este lunes 8 de septiembre:

  • Banco Nación: $1.450
  • Banco Galicia: $1.450
  • Banco ICBC: $1.447
  • Banco BBVA: $1.450
  • Banco Supervielle: $1.455
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.455
  • Banco Patagonia: $1.450
  • Banco Hipotecario: $1.450
  • Banco Santander: $1.450
  • Brubank: $1.450
  • Banco Credicoop: $1.460
  • Banco Macro: $1.470
  • Banco Piano: $1.450

A cuánto se vende el dólar en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. Hasta las 20 de este domingo, el dólar se vendía a $1.400 en la plataforma. Sin embargo, este lunes también tuvo su aumento y con la apertura de los bancos, pasó a venderse a un precio de $1.449.

Dolares (17)
El precio del d&oacute;lar este lunes 8 de septiembre

El precio del dólar este lunes 8 de septiembre

A cuánto se vende el dólar blue este lunes 8 de septiembre

Al mismo tiempo que los bancos vieron la subida en el precio de los dólares, las cuevas virtuales y presenciales también hicieron lo mismo con el dólar blue.

De hecho, este lunes 8 de septiembre, el dólar paralelo se vendió, a primera hora de la mañana, a un precio de $1.370, según confirmaron las cuevas, aunque rápidamente su precio se adaptó a la subida y llegó a los $1.450.

Temas relacionados:

Te puede interesar