En vivo: cuál es el precio del dólar en cada banco este lunes 8 de septiembre

Los bancos vivieron el impacto que dejaron las elecciones en Buenos Aires y tuvieron un salto importante en el precio del dólar.
Según lo confirmado por las entidades al Banco Central, el dólar abrió a $1.380, aunque ese precio duró unos segundos, ya que rápidamente se adaptó a las consecuencias de las elecciones y pasó a valer $1.460.
Este movimiento en el precio del dólar se vio en el Banco Nación, pero también en el resto de las entidades, como así también en las cuevas virtuales donde se vende el dólar blue.
Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que se encuentran vendiendo el dólar en cada entidad. Estos son los valores que están manejando este lunes 8 de septiembre:
Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. Hasta las 20 de este domingo, el dólar se vendía a $1.400 en la plataforma. Sin embargo, este lunes también tuvo su aumento y con la apertura de los bancos, pasó a venderse a un precio de $1.449.
Al mismo tiempo que los bancos vieron la subida en el precio de los dólares, las cuevas virtuales y presenciales también hicieron lo mismo con el dólar blue.
De hecho, este lunes 8 de septiembre, el dólar paralelo se vendió, a primera hora de la mañana, a un precio de $1.370, según confirmaron las cuevas, aunque rápidamente su precio se adaptó a la subida y llegó a los $1.450.