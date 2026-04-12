En marzo las ventas minoristas completaron 11 meses consecutivos en caída

En lo que va del 2026 esa tendencia no se ha revertido. Comenzó con -4,8% en enero, y le siguió un -5,6% en febrero, la mayor caída de ventas minoristas de los 2 últimos años hasta el momento.

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El análisis de CAME y los empresarios sobre la caída de ventas

La variación de marzo en relación a febrero tampoco es mejor. El Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron una merma en el consumo del 0,4%.

“El inicio escolar dinamizó el gasto específico, pero la pérdida de poder adquisitivo y el alza de costos operativos afectaron el volumen general”, analizaron desde CAME, sin dejar de señalar la "dependencia" del financiamiento bancario (tarjetas).

En base a una encuesta habitual a los dueños de comercios, se observa "baja predisposición a invertir" y por tanto "marcada cautela operativa”, reflejado en que casi la mitad de los consultados prevé que todo siga así a corto plazo.

Entre los más optimistas, casi 4 de cada 10 espera una mejora, y al contrario 12,4% augura un retroceso. Todo condice con la poca expectativa de inversión: es que 59,1% de los dueños de pymes ven que el escenario actual "no es apto" para hacerlo.

Los rubros pymes más afectados

El relevamiento por rubros validó la tendencia contractiva del período, con cifras negativas para 5 de los 7 analizados. Las mayores mermas:Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%).

En sentido opuesto, el segmento de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció 2%, mientras que Farmacia marcó un alza del 1,1% interanual.

Estas son las conclusiones rubro por rubro de acuerdo al reporte de CAME:

Alimentos y bebidas : las ventas bajaron 0,9% en la comparación interanual a precios constantes, y acumulan - 5,1% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una mejora del 1%.

: las ventas bajaron en la comparación interanual a precios constantes, y acumulan - 5,1% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una mejora del 1%. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles : con - 8,3% interanual en marzo las ventas acumulan un retroceso del 13,3% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 7,0%.

: con - interanual en marzo las ventas acumulan un retroceso del 13,3% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 7,0%. Calzado y marroquinería : las ventas descendieron un 0,1% interanual, y acumulan una caída del 1,4% en el arranque del 2026. En el intermensual, se mantuvieron sin cambios.

: las ventas descendieron un interanual, y acumulan una caída del 1,4% en el arranque del 2026. En el intermensual, se mantuvieron sin cambios. Farmacia : el rubro que "salvó la ropa", con el único registro positivo: subieron un 1,1% interanual y acumulan un alza del 1,9% en lo que va del año. Y repuntaron 4,1% en comparación con febrero.

: el rubro que "salvó la ropa", con el único registro positivo: subieron un 1,1% interanual y acumulan un alza del 1,9% en lo que va del año. Y repuntaron 4,1% en comparación con febrero. Perfumería : con -9,8% interanual el declive llegó a 7,4% en el primer trimestre. En la comparación intermensual, hubo una baja del 2,7%.

: con interanual el declive llegó a 7,4% en el primer trimestre. En la comparación intermensual, hubo una baja del 2,7%. Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción : las ventas tuvieron un alza del -2% interanual y acumulan un crecimiento del 2,3% en el inicio de 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 1,6%

: las ventas tuvieron un alza del y acumulan un crecimiento del 2,3% en el inicio de 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 1,6% Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 0,4% interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 6,3%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 0,8%.