Empresarios mendocinos rechazaron el cepo a las importaciones y temen al desabastecimiento

Ambos dirigentes coincidieron con declaraciones realizadas anteriormente por Mario Lázzaro, presidente de ProMendoza y Julio Totero, de la Asinmet.

►TE PUEDE INTERESAR: Para ProMendoza y los metalmecánicos el cepo a las importaciones subirá precios y habrá desabastecimiento

Las importaciones se van a ralentizar

Alfredo Cecchi - FEM - CAME (5).jpg Alfredo Cecchi, presidente de la Federación Económica de Mendoza. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Alfredo Cecchi, presidente de la Federación Ecomómica de Mendoza (FEM) dialogó con Carina Scandura en radio Nihuil en el programa Mediodía y dijo:

"Va a ser complicado para la industria argentina fundamentalmente y para la mendocina en especial", dijo el dirigente.

"Vamos a ver impedidas muchas de nuestras importaciones. En el caso de las pymes, tenemos un porcentaje que va ligado a lo que importamos en 2020 y 2021 pero fueron dos años de parálisis para las importaciones, primero por la pandemia y después por la guerra" "Vamos a ver impedidas muchas de nuestras importaciones. En el caso de las pymes, tenemos un porcentaje que va ligado a lo que importamos en 2020 y 2021 pero fueron dos años de parálisis para las importaciones, primero por la pandemia y después por la guerra"

"Lo permitido para poder importar es muy bajo para poder acceder a dólares y pagar insumos. Así no se podrán generar productos y entonces la industria en general se va a ver resentida" "Lo permitido para poder importar es muy bajo para poder acceder a dólares y pagar insumos. Así no se podrán generar productos y entonces la industria en general se va a ver resentida"

Cecchi puso en dudas que la medida restrictiva sea por 90 días: "Lo de los tres meses es más retórico que otra cosa. Como mínimo tendremos 180 días de restricciones a las importaciones"

El referente de la FEM estimó que "la situación se va a agravar. Ya hay falta real de stocks y otros stocks se están resintiendo porque no se sabe cuándo se va a volver a tener productos importados y a qué precios. Las empresas proveedoras prefieren paralizar al movimiento a quedar desbastecidas por completo".

El dirigente admitió que la medida del BCRA "era la única para parar una corrida financiera, pero para llegar a este punto debieron tomar antes otras medidas que no se tomaron. Esto es producto de un retraso cambiario, de un desconocimiento de las necesidades de importación de Argentina. Fíjense que a el superávit comercial que tuvo el país, de 11 mil millones de dólares no solucionó el déficit de la matriz energética".

Y siguió: "Nosotros no tenemos dólares porque hay que pagar energía en efectivo, son 3 o 4 grandes barcos cisterna de gasoil, por más de 2 mil millones de dólares. Estaban tan exiguas las cuentas del Banco Central y los dólares a disposición, que tuvieron que tomar esta medida. Esto es consecuencia de viejas políticas que no se revieron".

Cecchi conjeturó: "Las empresas grandes tienen cuentas en el exterior y tienen dólares a disposición pero las formas de pagos se complicarán. Para las pymes lo más factible es tratar de conseguir un crédito con un proveedor original pero eso es solo si hay una historia comercial entre las partes. Si no, directamente, las pymes se vana quedar sin funcionar".

Cómo paga las importaciones

Patricia Ortiz Bodegas de Argentina.jpg Patricia Ortiz, vicepresidenta de la Unión Industrial de Mendoza.

Patricia Ortiz, vicepresidenta de la Uión Industirla de Mendoza (UIM) y representante de Bodegas de Argentina, también habló en radio Nihuil.

"Es lamentable tener que llegar a esto. Queremos aumentar la producción pero muchísimos de los insumos son importados. Todos tenemos en cualquier industria alguna parte que se importa. Por eso no es bueno lo que se ha dispuesto", dijo.

"En realidad se va a seguir importando con un aumento mínimo respecto del año anterior, pero el principal problema es la forma de hacer los pagos: hoy no se puede hacer un adelanto y esos es muy difícil manejarlo con los proveedores porque, obviamente, no hay confianza en la Argentina para que se pueda pagar el 80% cuando se produce la importación y el 20% cuando se hace la nacionalización" "En realidad se va a seguir importando con un aumento mínimo respecto del año anterior, pero el principal problema es la forma de hacer los pagos: hoy no se puede hacer un adelanto y esos es muy difícil manejarlo con los proveedores porque, obviamente, no hay confianza en la Argentina para que se pueda pagar el 80% cuando se produce la importación y el 20% cuando se hace la nacionalización"

También analizó la empresaria: "En el sector vitivinícola dependerá del tamaño de las empresas. A las pequeñas les va a afectar menos pero al no tener atesorados dólares afuera pues no van a poder acceder a finaciamiento para sus compras".

Patricia recordó que "en nuestra industria se importan levaduras, tapones, botellas, barricas..."

Y sumó: "Vamos a tener inconvenientes con el pago de los servicios que se ha fijado en 180 días de prestado el servicio. Tenemos que pagar a estudios internacionales por el tema marcas o a personas que contratamos, sobre todo de países monopólicos. ¿Habrá que negociar nuevamente?".

"En la parte automotriz -subrayó- necesitan pequeños insumos importados para poder terminar la producción. Entonces van a faltar productos y cuando faltan productos, suben los precios".

Enseguida reflexionó: ""Necesitamos producir para exportar más. Entiendo el tema de la balanza comercial pero también entiendo que si queremos crecer, tenemos que apuntar a que se produzca más".

Y cerró: "Esta corrida no fue generadoa por las empresas, no tenemos la culpa. Pero sí recibimos la consecuencia de malos manejos económicos. Se castiga al sector productivo y no se reconoce al que genera trabajo y genera divisas genuinamente para el país".

Cepo al dólar: las medidas punto por punto

Banco-Central-de-la-Republica-Argentina.jpg Desde el BCRA las nuevas medidas se anunciaron en el inicio de la semana.

El Directorio del BCRA adaptó el sistema de pagos del comercio exterior, "para responder a las necesidades extraordinarias de divisas para atender la importación de energía, con el objeto de sostener el crecimiento económico y el desarrollo de las pymes evitando maniobras especulativas sobre las importaciones", señala el comunicado oficial.

Nuevo cepo al dólar: los puntos centrales de la resolución del BCRA