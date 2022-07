Empresarios mendocinos piden la intervención del Gobierno y la embajada para destrabar el paso a Chile

Además de las personas que pretenden cruzar el paso internacional en transporte de larga distancia, unos 6.000 camiones esperan varados en Mendoza cuando la ruta en Argentina está completamente despejada y habilitada hasta el túnel Cristo Redentor.

El coordinador del paso, Justo José Báscolo, aseguró a radio Nihuil que desde Chile sus pares enviaron un mail indicando "que se iba a retrasar la apertura porque tienen tres camiones en el sector de los Caracoles".

Acusaciones cruzadas entre Chile y Argentina y en el medio, pérdidas millonarias

"Ayer (por el martes) se notificó a las autoridades chilenas que el lado argentino está en condiciones ser habilitado. De hecho, está habilitado hasta boca de túnel", informó este miércoles Báscolo respecto de las condiciones del corredor biocéanico.

"La única respuesta del lado chileno fue un mail que indica que se iba a retrasar la apertura del paso internacional porque tienen tres camiones en el sector de los Caracoles que no los pueden sacar", dijo sobre la contestación del coordinador del paso Los Libertadores, Nelson Loezar.

"Hemos solicitado habilitar para todo tipo de vehículos. Hay familias en Horcones esperando poder volver a Chile", señaló. Además de los particulares, también hay varados 6.000 camiones en todo Mendoza entre Uspallata, destilería y las rutas hasta Desagüadero.

Sin embargo, en contraposición de lo que dijo Báscolo, el alcalde subrogante de Los Andes, Sergio Salazar, aseguró también en radio Nihuil que para Chile "la crisis está completamente superada y ya se liberó el albergue que resguardaba a 380 camioneros".

paso internacional camiones.jpg Desde Los Andes, el alcalde subrogante Sergio Salazar afirmó que "la crisis está superada pero las autoridades argentinas no autorizaron la circulación de vehículos". Acusaciones cruzadas y en el medio miles de personas sin poder viajar.

"Consulté y la información que me dieron es que del lado chileno está completamente habilitado pero que las autoridades argentinas no autorizaron la circulación de vehículos", dijo.

"No encuentro razón alguna para que no se abra el paso internacional. No quedan riesgos de avalancha", agregó además dejando a los argentinos incluso con más dudas.

Lo que creen autoridades y empresarios de este lado de la cordillera es que en Chile otra vez está jugando una mala pasada la política y de ahí que Badaloni pidió: "El Gobierno tiene que activar. El embajador argentino en Chile tiene que pedir una reunión urgente".

Sabido es que no se logrará la normalidad del paso internacional si no hasta que pasen unos cuantos días. De ahí que, teniendo en cuenta que el tiempo será bueno hasta el fin de semana, empresarios dueños de camiones y de las cargas ansían que se vaya descomprimiendo.