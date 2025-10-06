El secretario del Tesoro de EE.UU. recibió y respaldó al ministro de Economía Luis Caputo

tuita bessent

El apoyo de Donald Trump a Javier Milei

El secretario del Tesoro norteamericano, una figura clave en el andamiaje económico de Donald Trump, reafirmó la voluntad de avanzar en un acuerdo: "Durante su tiempo aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las varias opciones que el Tesoro tiene listas para apoyar las fuertes políticas de Argentina".

El mensaje de Bessent, que habla de "varias opciones listas", es una señal contundente para los mercados en la antesala de una semana que se prevé de alta tensión, y ratifica el compromiso de la administración Trump de sostener el plan de estabilización de Javier Milei. Se espera que de la serie de reuniones que mantendrá la delegación argentina durante el fin de semana surja un anuncio concreto antes de la apertura de los mercados del lunes.

Caputo viajó junto a su viceministro, José Luis Daza, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Toda la delegación se encuentra en territorio norteamericano desde el sábado.

El objetivo en Estados Unidos es avanzar en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para establecer el swap de monedas por US$20.000 millones.