El riesgo país de la Argentina sigue bajo la lupa de los analistas y consolida su tendencia de estabilización en niveles mínimos que no se registraban desde abril de 2018. En la jornada de este viernes 10 de julio de 2026, el indicador elaborado por el banco JP Morgan se ubicó en los 405 puntos básicos, registrando una leve variación diaria del 0,25% (un punto por encima del cierre anterior, que había alcanzado los 404 puntos).
El riesgo país rompió otro récord de caída y la Argentina consolida su nivel más bajo desde 2018
El indicador de JP Morgan se ubicó en 405 puntos tras el pago a los bonistas. Los analistas afirman que el país quedó a un paso de volver al mundo
Más allá de las pequeñas oscilaciones de la rueda, el dato central que miran con entusiasmo tanto el gobierno como los operadores financieros es que el índice se mantiene firme rondando la línea de las 400 unidades.
El desplome de las últimas jornadas estuvo directamente impulsado por dos hitos clave de la semana: el desembolso efectivo de u$s 2.500 millones para cumplir con el vencimiento de los bonistas privados bajo ley extranjera, y el fuerte optimismo que generó la presentación oficial del programa financiero para 2026 y 2027.
La frontera psicológica de los mercados
Para los analistas económicos, la zona de los 400 puntos no es un número más; funciona como una verdadera frontera psicológica. Es el umbral técnico que el mercado internacional exige cruzar y sostener para convalidar tasas de interés lógicas y digeribles.
Si el indicador perfora esa barrera y se asienta por debajo de ella, la Argentina recuperará formalmente el acceso al crédito externo a costos razonables, abriendo la puerta para que el Estado y las empresas privadas vuelvan a colocar deuda en los mercados internacionales de manera fluida.
Los informes de las principales consultoras destacan que contar con una "hoja de ruta" clara para los próximos años llevó certidumbre a los inversores de cara a los abultados vencimientos futuros.
Una semana de estabilidad
El gráfico semanal muestra cómo el indicador viene testeando esta zona crítica. Tras haber tocado un techo de 415 puntos a comienzos de mes (el 3 de julio), el índice inició un sendero de compresión que lo llevó al piso de 404 unidades este jueves, encontrando su equilibrio actual en torno a los 405.
Los especialistas coinciden en que la consolidación en este escalón es la señal de confianza más fuerte del último tiempo, dejando al país a solo un paso de perforar el piso técnico y recuperar plenamente su estatus financiero global.