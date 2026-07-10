El riesgo país rompió otro récord de caída y la Argentina consolida su nivel más bajo desde 2018

La frontera psicológica de los mercados

Para los analistas económicos, la zona de los 400 puntos no es un número más; funciona como una verdadera frontera psicológica. Es el umbral técnico que el mercado internacional exige cruzar y sostener para convalidar tasas de interés lógicas y digeribles.

El riesgo país tocó un nuevo valor mínimo en la gestión de Javier Milei y quedó cerca de los 400 puntos

Si el indicador perfora esa barrera y se asienta por debajo de ella, la Argentina recuperará formalmente el acceso al crédito externo a costos razonables, abriendo la puerta para que el Estado y las empresas privadas vuelvan a colocar deuda en los mercados internacionales de manera fluida.

Los informes de las principales consultoras destacan que contar con una "hoja de ruta" clara para los próximos años llevó certidumbre a los inversores de cara a los abultados vencimientos futuros.

Una semana de estabilidad

El gráfico semanal muestra cómo el indicador viene testeando esta zona crítica. Tras haber tocado un techo de 415 puntos a comienzos de mes (el 3 de julio), el índice inició un sendero de compresión que lo llevó al piso de 404 unidades este jueves, encontrando su equilibrio actual en torno a los 405.

Los especialistas coinciden en que la consolidación en este escalón es la señal de confianza más fuerte del último tiempo, dejando al país a solo un paso de perforar el piso técnico y recuperar plenamente su estatus financiero global.