El Riesgo País quedó cerca de los 900 puntos, bonos en baja y cautela en los analistas

La intervención implica que las reservas caen lo cual tiene un impacto negativo en los bonos globales. La caía en los bonos implica el Riesgo País suba a niveles cercanos a los 900 puntos.

pesos dolares banco central.png Los bonistas interpretaron la intervención en el Mercado como una mala novedad.

Además dos hechos políticos hacen ruido en el mercado con los inversores en bonos locales, uno son las elecciones en Corrientes, donde el candidato de Javier Milei ocupó el cuarto lugar, sin llegar al 10% de los votos totales, algo que generó cierto negativismo entre los inversores de bonos locales. El otro, es reguero de especulaciones que han generado la filtración de audios relacionados con funcionarios clave del gobierno, como Karina Milei.

Vencimientos, volatilidad y dólares

Analistas de consultoras ven que el mercado desconfía de la capacidad de pago del Gobierno de los próximos vencimientos de deuda y esperan con cautela y esperando mayor volatilidad en la renta fija en dólares.

Otra de las preocupaciones es que el gobierno sólo apunte a un tipo de cambio de cara a las elecciones sin un horizonte claro a mediano plazo.

Por su parte Martín Redrado consideró que desde el 10 de julio hubo “improvisación” en la toma de decisiones económicas y aseguró que ahora “se corre detrás de los acontecimientos”. Luego de las elecciones de octubre el gobierno deberá presentar un programa integral que incluya un plan fiscal, monetario, cambiario y financiero.

Este miércoles el dólar oficial estable, promedio se vende a $1.379. El dólar blue se vende a $1.360 en las cuevas de referencia. Entre los financieros el dólar MEP cotiza a $1.361 y el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.362.

