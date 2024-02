El presidente de la Cámara de Comercio de Tupungato pidió una ley para fijar el precio de la uva

Por el momento, tal ley no existe de esta manera y Lafalla aseguró que los productores están en inferioridad de condiciones para pelear el precio de la uva, porque al ser un producto perecedero, deben colocarla sí o sí, de lo contrario se pierde la cosecha.

COSECHA.jpg En el 2023 se pagó 1 dólar por kilo de uva. Este año los grandes compradores quieren pagar en pesos con el cálculo inflacionario del 100%, cuando en verdad fue del 211%.

Qué es lo que debería fijarse por ley

Lafalla manifestó que los productores no cuentan con herramientas legales que los amparen, están en una situación de vulnerabilidad y de inferioridad constante con el sector industrial y esto es una materia pendiente de la política hacia el sector.

"Nosotros pedíamos una ley de contrato, que la uva ingresara a la bodega compradora, se estipulara un precio y que la ley dijera cómo este se tenía que actualizar. Porque una cosa es pagar en dos cuotas, pero a veces nos han pagado hasta en 10 veces", señaló.

Si bien explicó que existe una ley de contrato, esta termió siendo un híbrido que cayó vencida por el peso del lobby de la industria vitivinícola.

"los políticos no toman decisiones, pero si vos gobernás y no te bancás las presiones, mejor no gobernés, ponete un kiosco”, soltó

En resumen, lo que quieren los productores es una ley que estipule la posiblidad de vender en dólares, o bien, si se paga en pesos, estipular una cláusula de actualización según la inflación.

Qué quieren pagar los formadores de precios

Lafalla explicó que, mientras en el 2023 se pagaba 1 dólar por kilo de uva, este año, con la inflación y la corrida del dólar oficial, los empresarios no quiere cerrar un trato en dólares, pero al mismo tiempo, ellos exportan en dólares,

La propuesta de los empresarios es pagar en pesos y con una inflación considerada en el 100%. Por lo tanto, Lafalla calculó que estarían pagando 0,50 centravos de dólar por kilo de uva, situación que tanto a él como a los productores nucleados en otras cámaras, resulta inviable.

Se espera una buena cosecha de uva en el 2024

Si bien no lo dijo con números, el presidente del INV, Carlos Tizio, adelantó que la cosecha 2024 será más abundante que la del 2023.

Esto es, por un lado, una buena noticia para los viñateros, pero un arma de doble filo para los productores. Al respecto, Lafalla manifestó que si bien van a vender más uva, también estarán más a merced de lo que los industriales quieran pagarle

"La uva es un producto perecedero, necesitás colocarla ya en los mercados; si los industriales se niegan a cerrar un trato por el precio de la uva, o bien cuándo llegás a cobrarla, el precio acordado en un principio es otro". señaló.