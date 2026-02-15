El precio más bajo: a cuánto se venderá el dólar y el dólar blue en los bancos y en las cuevas tras los feriados

Dolar (2)

El precio del dólar después de los feriados

Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRAl, el precio del dólar este miércoles 18 de febrero, será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias.

Banco Nación: $1.415

Banco Galicia: $1.420

Banco ICBC: $1.420

Banco BBVA: $1.420

Banco Supervielle: $1.425

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.418

Banco Patagonia: $1420

Banco Hipotecario: $1.425

Banco Santander: $1.420

Brubank: $1.413

Banco Credicoop: $1.420

Banco Macro: $1.425

Banco Piano: $1.420

Banco de Comercio: $1.415

Estos precios del dólar son los más bajos desde que empezó el año 2026, confirmaron desde el Banco Central. De hecho, la entidad, el último día de la semana hizo la mayor compra de dólares en el año.

dolares bancos

Precio del dólar blue este miércoles 18 de febrero en las cuevas

En tanto, las cuevas también dieron a conocer cuál será el precio del dólar blue este miércoles 18 de febrero, al mismo momento en el que los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias.

Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue tendrá un valor por encima del dólar oficial y su precio será de $1440. Es decir, muy por debajo de su récord de $1550.