El precio más bajo: a cuánto se venderá el dólar y el dólar blue en los bancos y en las cuevas tras los feriados

El dólar tendrá el precio más bajo en lo que va del año. Así lo confirmaron los bancos y las cuevas, que señalaron que, tanto el dólar oficial, como el dólar blue ya tienen confirmada su cotización para el inicio de este miércoles 18 de febrero, el primer día hábil de la semana, después de los feriados de carnaval.
Según lo confirmado por los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) el precio del dólar del próximo miércoles ha sido especialmente influenciado por los movimientos que tuvo en la última semana. Esto ha hecho que su cotización se acerque a los $1.400.
En tanto, el dólar blue volverá a estar por encima del oficial, luego de que durante unos pocos días mantuviera su cotización por debajo.
El precio del dólar después de los feriados
Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRAl, el precio del dólar este miércoles 18 de febrero, será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias.
- Banco Nación: $1.415
- Banco Galicia: $1.420
- Banco ICBC: $1.420
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.425
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.418
- Banco Patagonia: $1420
- Banco Hipotecario: $1.425
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.413
- Banco Credicoop: $1.420
- Banco Macro: $1.425
- Banco Piano: $1.420
- Banco de Comercio: $1.415
Estos precios del dólar son los más bajos desde que empezó el año 2026, confirmaron desde el Banco Central. De hecho, la entidad, el último día de la semana hizo la mayor compra de dólares en el año.
Precio del dólar blue este miércoles 18 de febrero en las cuevas
En tanto, las cuevas también dieron a conocer cuál será el precio del dólar blue este miércoles 18 de febrero, al mismo momento en el que los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias.
Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue tendrá un valor por encima del dólar oficial y su precio será de $1440. Es decir, muy por debajo de su récord de $1550.