Confirmado el precio del dólar en cada banco este miércoles 18 de febrero después del fin de semana XXL

Los bancos más importantes de Argentina terminaron la semana confirmando cuál será el precio del dólar este miércoles 18 de febrero, cuando haya terminado el fin de semana XXL.
Según lo confirmado por las diferentes entidades al Banco Central, el precio del dólar arrancará a uno de los valores más bajos de los últimos tres meses. Para esto ha sido clave el comportamiento que ha tenido la moneda norteamericana en los últimos días en donde mantuvo una tendencia a la baja.
En cuanto al dólar blue, según lo visto en las cuevas, el precio estará por encima del dólar oficial, recuperando esa tendencia que dominó el final del 2025 y el principio del 2026.
El precio del dólar en cada banco este miércoles 18 de febrero
Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al Banco Central, el precio del dólar este miércoles 18 de febrero, cuando cada uno de ellos inicie la actividad cambiaria, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.415
- Banco Galicia: $1.420
- Banco ICBC: $1.420
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.425
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.418
- Banco Patagonia: $1420
- Banco Hipotecario: $1.425
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.413
- Banco Credicoop: $1.420
- Banco Macro: $1.425
- Banco Piano: $1.420
- Banco de Comercio: $1.415
Estos precios del dólar son los más bajos desde que empezó el año 2026.
Precio del dólar blue este miércoles 18 de febrero
En tanto, las cuevas también confirmaron cuál será el precio del dólar blue este miércoles 18 de febrero, al mismo momento en el que los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias.
Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue tendrá un valor por encima del dólar oficial y su precio será de $1440. Es decir, muy por debajo de su récord de $1550.