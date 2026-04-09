El petróleo sube y los mercados están con cautela ante la frágil tregua en Medio Oriente

precios del crudo La fragilidad del cese al fuego y la operatividad del Estrecho de Ormuz son clave para la estabilidad del precio del petróleo.

Impacto en los mercados y bonos locales

El escenario exterior golpeó la inercia positiva que traía la plaza neoyorquina. Aunque el Dow Jones y el Nasdaq intentaron sostener las ganancias, el temor a una inflación persistente derivada del costo de la energía puso un freno a la euforia.

En el plano doméstico, los bonos argentinos en dólares reflejan esta ambivalencia:

Rendimiento mixto: mientras los títulos de corto plazo como el AL30 logran sostenerse, los globales del tramo largo muestran una mayor sensibilidad a la volatilidad externa.

mientras los títulos de corto plazo como el AL30 logran sostenerse, los globales del tramo largo muestran una mayor sensibilidad a la volatilidad externa. Cautela inversora: los operadores locales siguen de cerca el diferencial de tasas, en un contexto donde el riesgo país se ve influenciado por el apetito global hacia los activos de mercados emergentes.

"El mercado vuelve a descontar el shock reciente. Aunque el pánico haya cedido un poco, las cicatrices en la logística y el costo de transporte energético siguen presentes", señalan analistas del sector.