El FMI le aconsejó al gobierno libertario acumular reservas para afrontar shocks cambiarios

A contramano de la estrategia que vino sosteniendo el gobierno argentino hasta ahora, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le recomendó este viernes a la Argentina “acumular reservas” para afrontar shocks cambiarios. La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, pidió también que la Argentina realice “esfuerzos adicionales” para acelerar reformas laborales e impositivas.
Al presentar su informe en el marco del cierre de la Asamblea Anual que realizó junto al Banco Mundial en Washington, la titular del FMI advirtió que las perspectivas económicas de la Argentina se vieron afectadas por los shocks y la incertidumbre relacionados con las elecciones de medio término en el país del 26 de octubre.
El FMI, además, redujo el pronóstico de crecimiento de la Argentina para este año al 4,5%, y para 2026 al 4%.
La advertencia del FMI
El informe Perspectivas Económicas Mundiales del FMI advierte que "se necesitan esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez e impulsar reservas para facilitar el acceso duradero a los mercados internacionales de capital”.
El próximo director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, que reemplazará a partir del 27 de octubre a Rodrigo Valdés, se refirió al respaldo financiero del Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina, al señalar que “nuestro personal ha estado muy involucrado tanto con Argentina como con el Tesoro norteamericano en este proceso”.
Argentina debe “reducir la inflación y reforzar las reservas, pero también crear las condiciones para un crecimiento sólido y sostenido”, afirmó Chalk.
En medio de las expectativas por el respaldo de Donald Trump, la directora del FMI había ratificado el trabajo conjunto con el Tesoro de Estados Unidos en el apoyo financiero a la Argentina y renovó su compromiso de asistencia al asegurar que “es bueno sostener al país” en el actual rumbo económico.