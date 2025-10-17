El FMI le aconsejó al gobierno libertario acumular reservas para afrontar shocks cambiarios

directora fmi (1) La titular del FMI, Kristalina Georgieva, había anunciado el trabajo conjunto con el Tesoro de Estados Unidos para ayudar a la Argentina.

La advertencia del FMI

El informe Perspectivas Económicas Mundiales del FMI advierte que "se necesitan esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez e impulsar reservas para facilitar el acceso duradero a los mercados internacionales de capital”.

El próximo director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, que reemplazará a partir del 27 de octubre a Rodrigo Valdés, se refirió al respaldo financiero del Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina, al señalar que “nuestro personal ha estado muy involucrado tanto con Argentina como con el Tesoro norteamericano en este proceso”.

Argentina debe “reducir la inflación y reforzar las reservas, pero también crear las condiciones para un crecimiento sólido y sostenido”, afirmó Chalk.

En medio de las expectativas por el respaldo de Donald Trump, la directora del FMI había ratificado el trabajo conjunto con el Tesoro de Estados Unidos en el apoyo financiero a la Argentina y renovó su compromiso de asistencia al asegurar que “es bueno sostener al país” en el actual rumbo económico.