El empresario Eduardo Pulenta alertó que hay pymes que se endeudarán por pagar el bono post PASO

También aseguró que la voluntad de los empresarios es la de abonar este pago extra, pero no todos viven la misma realidad y, en algunos casos, deberán endeudarse para afrontarlo, lo que después traerá consecuencias negativas "traducidas en más inflación".

Sergio Massa.JPG Sergio Massa al momento de anunciar la suma fija de $60.000 para trabajadores públicos y privados.

Los anuncios de Massa no fueron bien recibidos por los empresarios de Mendoza

En Radio Nihuil, en una nota con Carlos Hernández y Carina Scandura, Pulenta admitió que "en el sector privado este tipo de medidas no son bien recibidas. Ya lo analizamos en el Consejo y esto que anunció Massa no es acorde a lo que nosotros esperábamos para solucionar la crisis".

Y con tono más elevado agregó: "Además, va en contra de la propiedad privada".

De esto último se han quejado las distintas cámaras que nuclean a empresarios que han considerado que el gobierno nacional se ha entrometido en sus asuntos. "Cada uno tiene una realidad particular, en especial las pymes. Las pymes chiquitas, de 10 empleados, o un kiosco, cómo van a hacer para afrontar el costo. Cuando a uno lo obligan a un pago no planificado, no está bien", argumentó Pulenta.

"Estas son medidas populares que constituyen un parche ¿Cuánto más de carne, de pan o de artículos de primera necesidad vamos a poder comprar en septiembre y en octubre? El problema va a ser en noviembre. Okey: resuelven septiembre y octubre pero después... Todo esto se va a trasladar a los precios" "Estas son medidas populares que constituyen un parche ¿Cuánto más de carne, de pan o de artículos de primera necesidad vamos a poder comprar en septiembre y en octubre? El problema va a ser en noviembre. Okey: resuelven septiembre y octubre pero después... Todo esto se va a trasladar a los precios"

El presidente del CEM insistió: "Esto se va a notar después en los precios y se va a traducir en más inflación y más emisión, sin atacar el problema de fondo".

vinos y etiquetas.jpg La industria vitivinícola se verá beneficiada por la eliminación de las retenciones. Pixabay

La eliminación de las retenciones

Pulenta pidió "no mezclar. Una cosa es la eliminación de las retenciones para que la industria sea más competitiva y pueda salir al mundo a exportar. Hoy nos estamos quedando afuera de todo. En el Consejo elaboramos un informe y estamos en los índices más bajos. La caída de la importación de vino fraccionado es muy grande y ni hablar del vino a granel. Otra cosa es la inflación y que a la gente la plata no le alcanza. La eliminación o baja de las retenciones es algo que la industria necesita".

Al volver sobre el bono o suma fija, el directivo empresario repitió que "hay realidades muy diversas. Uno a la gente la quiere tener bien, que llegue a fin de mes y que esté contenta. Entonces vamos a hacer todo lo posible por pagarlo".

"Pero hay pymes -aclaró- que sufren problemas, que van a tener que tomar deuda. Y tomar deuda para pagar un adelanto de sueldo, o un bono, no se aconseja. El que pueda pagarlo lo hará porque es algo que la gente necesita, pero no es la solución de fondo para la inflación. Esto traerá más inflación. Así, no hay forma de pararla".

