El dólar oficial cerró la semana con un aumento y quedó por encima de los $1.500

Tras dos ruedas consecutivas con tendencia a la baja, el dólar oficial finalizó este viernes con un aumento durante el último día previo a las elecciones del domingo 26 de octubre. Así acumuló un incremento de $40 en la semana y quedó por encima del techo de los $1.500.
Con esta suba, el dólar minorista se ofreció en las pizarras del Banco Nación a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, lo que representó una variación de $10 respecto del cierre de la jornada anterior.
A contramano, el dólar blue se mantuvo estable en el mercado informal durante el cierre de la semana financiera. Y se ofreció a $1.505 para la compra y $1.529 para la punta vendedora en las cuevas de la city mendocina, cuatro pesos más que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
El dólar oficial y la cotización de los financieros
El dólar oficial registró un alza del 0,7%, y en lo que va de octubre acumuló un incremento del 8,2%.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.510 y $1.515 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.
El dólar mayorista cerró la semana en $1.492, rozando el techo de la banda (establecido en $1.492,55). Se espera el informe del Banco Central para conocer si hubo intervención en el mercado para contener el tipo de cambio.
En la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP mostró un aumento del 1% hasta pisar los $1.548,52, y el Contado con Liquidación (CCL) subió 1,2% hasta alcanzar los $1.569,73.