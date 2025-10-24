El dólar oficial cerró la semana con un aumento y quedó por encima de los $1.500

dolares, cotizacion El dólar oficial quedó por arriba de los $1.500 en la previa del domingo electoral.

El dólar oficial y la cotización de los financieros

El dólar oficial registró un alza del 0,7%, y en lo que va de octubre acumuló un incremento del 8,2%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.510 y $1.515 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.

El dólar mayorista cerró la semana en $1.492, rozando el techo de la banda (establecido en $1.492,55). Se espera el informe del Banco Central para conocer si hubo intervención en el mercado para contener el tipo de cambio.

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP mostró un aumento del 1% hasta pisar los $1.548,52, y el Contado con Liquidación (CCL) subió 1,2% hasta alcanzar los $1.569,73.