El dólar cerró a $1.435 tras una suba de $20, la mayor en lo que va del año

Luego de varios días en caída y con mesetas, el dólar oficial en Banco Nación se anotó la mayor suba en lo que va del 2026: $20. Así, cerró a $1.435, para volver a despegarse de un dólar blue que también se recuperó y alcanzó los $1.425, mientras las reservas del Banco Central cayeron fuerte.
Al mismo tiempo, el dólar mayorista, referencia del mercado y para el Banco Central, perforó nuevamente los $1.400 al sumar 1,5%. En concreto, terminó cotizándose a $1.415.
En medio de la volatilidad de los mercados que acusan el impacto del nuevo conflicto bélico en Medio Oriente para las acciones argentinas, en los bancos privados el dólar formal se puso más arriba. Así, alcanzó los $1.440 para la venta en el panel del Patagonia y hasta $1.450 en el ICBC, al igual que en varios bancos provinciales (Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba).
Esto se da en pleno aumento de la demanda de dólar ahorro. En enero, las "personas humanas" compraron, en términos netos, U$sS3.103 millones, producto de una compra bruta de U$S3.678 millones, y ventas por U$S575 millones.
Qué pasó con el dólar CCL y las reservas del Banco Central
Como en otras ruedas, los dólares financieros también fueron parte de la movida alcista pero con matices.
El dólar MEP, a $1.439,90, sumó 0,50%. Pero fue superado por el dólar CCL (Contado con Liquidación) que, luego de escalar 1,35%, casi $20, se puso a la altura de la divisa oficial y del mayorista en magnitud de aumento, para tocar $1.481,45.
Fue una jornada agitada, en la que a diferencia de la compra de divisas que había concretado el Banco Central el lunes, el organismo monetario perdió U$S400 millones. Fue al cabo de adquirir sólo U$S17 millones.
Por su parte, el dólar Tarjeta terminó vendiéndose a $1.865,5, su valor final incluido el 30% de recargo a cuenta de Ganancias.