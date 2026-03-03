El dólar cerró a $1.435 tras una suba de $20, la mayor en lo que va del año

Esto se da en pleno aumento de la demanda de dólar ahorro. En enero, las "personas humanas" compraron, en términos netos, U$sS3.103 millones, producto de una compra bruta de U$S3.678 millones, y ventas por U$S575 millones.

Qué pasó con el dólar CCL y las reservas del Banco Central

Como en otras ruedas, los dólares financieros también fueron parte de la movida alcista pero con matices.

El dólar MEP, a $1.439,90, sumó 0,50%. Pero fue superado por el dólar CCL (Contado con Liquidación) que, luego de escalar 1,35%, casi $20, se puso a la altura de la divisa oficial y del mayorista en magnitud de aumento, para tocar $1.481,45.

Fue una jornada agitada, en la que a diferencia de la compra de divisas que había concretado el Banco Central el lunes, el organismo monetario perdió U$S400 millones. Fue al cabo de adquirir sólo U$S17 millones.

Por su parte, el dólar Tarjeta terminó vendiéndose a $1.865,5, su valor final incluido el 30% de recargo a cuenta de Ganancias.