El consumo de carne cayó y tocó su nivel más bajo en 20 años

Junto a una menor oferta que derivó en suba de precios, el consumo de carne no deja caer. Entre enero y mayo registró una merma del 11,1% y llegó a 47,5 kilos per cápita año, según las últimas estadísticas de la Cámara de la Industria de la Carne de la República Argentina.
Desde la entidad lo atribuyeron a "la caída del poder de compra que experimentaron las familias argentinas, a raíz de la significativa suba del precio relativo de la carne vacuna". Y en lo que se define como "consumo aparente" el cálculo arroja 855.750 toneladas durante el mes pasado.
En términos absolutos, durante los primeros 5 meses del año el mercado doméstico absorbió 106,71 mil toneladas menos que enero-mayo del 2025. Y así, el consumo per cápita de carne vacuna habría descendido en mayo 6,1% anual, hasta quedar en 47,5 kilos/año.
Eso, en base al promedio móvil de los últimos doce meses según el informe de CICRA significa que se consume 3,1 kilos menos de carne por persona que el año pasado.
El precio de la carne, un factor que incide en el consumo
Hasta ahora, el nivel más bajo se había registrado durante el 2021. En plena pandemia, la familias llevaron el consumo a 49,2 kilos cápita anuales, que luego de un ligero repunte de casi 4 kilos en los dos años posteriores antes de volver a descender por debajo de los 50 kilos desde el 2024.
Ahora, una menor producción por la merma de la faena venía de empujar el precio entre las industrias y puntos de venta, trasladándose a los mostradores de las carnicerías. No obstante en Mendoza el precio de la carne viene de algunos altibajos.
De acuerdo a CICRA, en mayo hubo una caída de 0,7% del precio promedio de los cortes vacunos (segunda consecutiva). El precio del kilo de asado fue nuevamente el que más bajó (-1,6%; $ 17.237,3), seguido por el kilo de cuadril (-0,8%; $ 21.163,9), de nalga (-0,6%; $21.810,5), de molida común (-0,4%; $ 10.402,2) y paleta (-0,1%; $ 17.110,4).
En un contexto de menor disponibilidad de hacienda para faenar, la producción de carne vacuna acumuló una contracción de 7,3% anual en los primeros cinco meses de 2026. En total se produjeron 1,168 millones de toneladas res con hueso equivalentes, es decir 91,65 mil menos que en enero-mayo de 2025.