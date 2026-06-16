El consumo de carne cayó y tocó su nivel más bajo en 20 años

Eso, en base al promedio móvil de los últimos doce meses según el informe de CICRA significa que se consume 3,1 kilos menos de carne por persona que el año pasado.

Consumo de carne- mayo 2026

El precio de la carne, un factor que incide en el consumo

Hasta ahora, el nivel más bajo se había registrado durante el 2021. En plena pandemia, la familias llevaron el consumo a 49,2 kilos cápita anuales, que luego de un ligero repunte de casi 4 kilos en los dos años posteriores antes de volver a descender por debajo de los 50 kilos desde el 2024.

Ahora, una menor producción por la merma de la faena venía de empujar el precio entre las industrias y puntos de venta, trasladándose a los mostradores de las carnicerías. No obstante en Mendoza el precio de la carne viene de algunos altibajos.

De acuerdo a CICRA, en mayo hubo una caída de 0,7% del precio promedio de los cortes vacunos (segunda consecutiva). El precio del kilo de asado fue nuevamente el que más bajó (-1,6%; $ 17.237,3), seguido por el kilo de cuadril (-0,8%; $ 21.163,9), de nalga (-0,6%; $21.810,5), de molida común (-0,4%; $ 10.402,2) y paleta (-0,1%; $ 17.110,4).

En un contexto de menor disponibilidad de hacienda para faenar, la producción de carne vacuna acumuló una contracción de 7,3% anual en los primeros cinco meses de 2026. En total se produjeron 1,168 millones de toneladas res con hueso equivalentes, es decir 91,65 mil menos que en enero-mayo de 2025.