El Banco Central flexibilizó el cepo cambiario para empresas pero con ciertas condiciones

dolares (2) El Banco Central flexiblizó el cepo cambiario para empresas.

De esta forma, el gobierno de Javier Milei avanza con la promesa de relajar, de a poco, restricciones cambiarias para las empresas. Lo demostró esta vez con una norma que relaja el acceso al dólar para que las empresas paguen deuda.

Ahora el mercado espera que el BCRA y la Comisión Nacional de Valores eliminen el parking que aún rige para las empresas cuando desean comprar dólar MEP o Contado Con Liquidación (CCL).

El Banco Central compró más de U$S900.000.000 en enero

El Banco Central también continuó con la compra de reservas, sumó U$S80.000.000 más y llevó las reservas a los U$S45.399 millones.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la entidad financiera continúa en la línea efectuada a principios del 2026, cuando presentó la “fase 4” del programa monetario actual.

Y es que este, entre otros puntos, establece un límite diario para que el BCRA adquiera dólares del Mercado Libre de Cambios (MLC): solamente puede comprar hasta el 5% del volumen operado.

banco central (3) Banco Central de la República Argentina.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, fue lo que detalló Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

En este contexto, lleva 14 ruedas consecutivas con compra de reservas. Este jueves se hizo de U$S80 millones más y superó los U$S900 millones comprados en enero.

Esto hizo que las reservas finalicen en U$S45.399 millones

La subida del oro beneficia a Argentina

No solo la compra de los dólares aumenta, sino que el valor de los metales preciosos también tiene un papel clave en el aumento de las reservas. El precio del oro se encuentra en alza, tocando máximos históricos. Superó los U$S4.900 por unidad, y el BCRA posee casi 2 millones de onzas.

El Banco Central ya hizo compras de U$S80 millones, por lo que no varía mucho en el nivel neto de las reservas. La compra con mayor volumen se efectuó el 14 de enero (cuando se hizo de U$S187 millones).

FOTO1 El Banco Central de la República Argentina posee casi 2 millones de onzas troy, según fuentes oficiales.

Es por eso que algunos analistas y estimaciones privadas prevén que la casa madre financiera operó por fuera de ese 5% permitido, de acuerdo a Agencia Noticias Argentinas.

Para el 2026 se prevé que el BCRA adquiera hasta U$S10.000 millones con un posible aumento de la base monetaria al 4,8% del PBI (actualmente en 4,2%). En las mejores condiciones, ese número escalaría hasta los U$S17.000 millones si la demanda de dinero supera el 1% del PBI.