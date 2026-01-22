Víctor Fayad anunció que dueños de propiedades lindantes a las rutas 82 y 99 pagarán una contribución por mejoras

vista aerea puentes Panamericana ruta 82.jpg Así quedó la nueva traza de la Ruta 82.

La Ruta Provincial 99, que se conoce como Circuito Papagayos, abarca un recorrido por el piedemonte que conecta el Parque General San Martín (Cerro de la Gloria) con el Santuario de la Virgen de Lourdes en El Challao.

En tanto que la Ruta Provincial 82 es un corredor vial clave en el piedemonte de Luján de Cuyo, que conecta Villa Hipódromo con Cacheuta, bordeando el río Mendoza y pasando por sitios turísticos como Potrerillos.

Pago Único Liberatorio para el Impuesto Automotor

A fines de enero, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) emitirá las facturas del Impuesto Automotor e Inmobiliario para 2026, que estarán disponibles para descarga en su sitio web y a través de correo electrónico, eliminando definitivamente los boletos en papel.

Una de las medidas más destacadas es el lanzamiento del Pago Único Liberatorio del Impuesto Automotor. Esta opción beneficiará a vehículos anteriores al 2005 (inclusive) y a las motos con una valuación fiscal menor a $10 millones, sin importar su antigüedad. Al realizar este pago, el contribuyente quedará liberado de futuros pagos del Impuesto Automotor para ese vehículo en particular.

Sin embargo, para acceder a este beneficio, es requisito fundamental tener las deudas anteriores regularizadas. El ministro Fayad enfatizó que "2026 será el último año para acceder a esta modalidad liberatoria" para las categorías mencionadas.

victor fayad atm impuesto inmobiliario El ministro de Hacienda, Víctor Fayad.

Víctor Fayad resaltó los beneficios para los contribuyentes cumplidores

La política de incentivos al contribuyente cumplidor se mantiene vigente, destacó Fayad. Quienes hayan abonado sus impuestos en término durante 2025 y 2024, podrán acceder a un descuento de hasta el 30% en sus obligaciones de 2026.

Además, se sumará un 5% adicional si se opta por el pago anual anticipado.

Un detalle importante es que, si un contribuyente cumplidor cambia de vehículo, el beneficio del descuento se transfiere automáticamente al nuevo automotor. Aunque los planes de pago siempre están disponibles, el ministro aclaró que acogerse a uno una vez cerrado el ejercicio fiscal implicaría perder la condición de 'cumplidor' y, por ende, los descuentos.

Sobre el Impuesto Inmobiliario

En cuanto al Impuesto Inmobiliario, este año trae consigo significativos ajustes derivados de un proceso de rezonificación. La expansión de la mancha urbana ha transformado terrenos que antes eran clasificados como rurales o de secano en zonas suburbanas o directamente urbanas.

Esta redefinición implica una revaluación de las propiedades, lo que se traducirá en un aumento del valor fiscal y, consecuentemente, del impuesto a pagar.

Drones ATM.jpg ATM utilizó vuelos con drones que permitieron detectar más de 16 millones de m2 de construcciones no declaradas.

El Gobierno ha detectado que propiedades en zonas como Las Heras, Guaymallén, Luján y Maipú, antes rurales, ahora están rodeadas de urbanizaciones y desarrollos inmobiliarios, justificando este ajuste.

Como parte de este proceso de actualización y para lograr una estimación más precisa del valor de las propiedades, ATM utilizó vuelos con drones que permitieron detectar más de 16 millones de m2 de construcciones no declaradas. Estas mejoras fueron incorporadas a la base imponible.

Fayad precisó que el impuesto se aplica sobre las estructuras fijas de las propiedades, no así sobre elementos móviles como toldos o piletas desmontables. Ante posibles errores en la medición o categorización, el organismo ha habilitado un sistema virtual de reclamos en su plataforma, donde ya se han gestionado alrededor de 3.000 solicitudes, la mayoría de ellas resueltas.

El balance de la recaudación de impuestos

Respecto a la recaudación provincial, Fayad calificó el 2025 como 'decepcionante', ya que no se logró recuperar las pérdidas registradas en 2024, cuando los recursos provinciales cayeron cerca del 9%.

Para el 2026, se aspira a una mayor recuperación. En cuanto al impacto de una posible reforma laboral, Fayad manifestó su preocupación por la merma estimada en la coparticipación (cerca de $60.000 millones anuales para la Provincia).

Sin embargo, se mostró alineado con la idea de la reducción impositiva general, siempre que se haga de manera ordenada y anticipada, dada la aprobación de los presupuestos provinciales con estimaciones ya realizadas.

Finalmente, el ministro enfatizó la importancia de mantener las obligaciones impositivas al día. Recordó que la falta de regularización puede generar grandes inconvenientes al momento de querer vender un vehículo o una propiedad, ya que el estado de la deuda inhabilita o dificulta estas transacciones. Aunque los mendocinos suelen ser cumplidores, la ATM ha intensificado sus comunicaciones para recordar la relevancia de estar al día con los impuestos en este 2026.